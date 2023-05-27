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Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым

27 мая
2023 год

Новости кино >>
27 мая 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Мезенцева «До свадьбы заживет». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Ника Вигель и Михаил Гудошников.

Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Ники Вигель, «наш проект о любви и поиске настоящего счастья! О том, что каждый человек, в первую очередь, хочет любить и быть любимым, хочет понимания, заботы и искренности вне зависимости от статуса в обществе».

Зрительницам расскажут про красивую, умную, но очень избалованную Вику, которая влюблена в обаятельного бездельника Гошу. Поругавшись с отцом, героиня решает уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Чтобы уберечь ее от необдуманных поступков, Максим поручает своему охраннику Андрею присмотреть за строптивой дочерью. Через некоторое время Вика понимает, что по уши влюбилась в своего телохранителя и ей действительно угрожает смертельная опасность.

Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Сценарий проекта зацепил меня тем, что там есть все – любовь, приключения, предательства и испытания, с которыми сталкиваются наши персонажи. Главная героиня – сложная особа с противоречивым характером. Она то и дело попадает в различные передряги, из которых моему герою придется ее вытаскивать. А вот получится ли у него укротить строптивую, зрители увидят сами», — говорит Михаил Гудошников

В сериале также сыграли Алина Воскресенская, Максим Тригубчак, Максим Евсеев и другие актеры. Премьера мелодрамы состоится в ближайшем будущем на «Dомашнем».
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Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «До свадьбы заживет» с Никой Вигель и Михаилом Гудошниковым фотографии
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