Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец»

27 мая
2023 год

Новости кино >>
27 мая 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент экшн-триллера «Беглец» режиссёра Рика Романа ВоГренландия»). В нём главный герой пытается прорваться через вражеский огонь.


Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.

Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец»

Главные роли в фильме сыграли Джерард Батлер, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссен-Уайт, Ребекка Колдер, Росс Беркли Симпсон, Вассилис Коукалани, Хаким Джомах, Том Рис-Харрис и Рэй Харатян.

В российском прокате лента «Беглец» стартовала 25 мая.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джерард Батлер: Задира, мачо, скромный спаситель человечества
Посмотри на «Беглеца» первым
Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец»
персоны
Оливия-Мэй БарреттДжерард БатлерРик Роман ВоХаким ДжомахРебекка КолдерВассилис КоукаланиНавид НегабанТом Рис-ХаррисНина Туссэн-УайтАли ФазалБахадор ФоладиРэй Харатян
фильмы
Беглец

фотографии >>
Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец» фотографии
Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец» фотографии
Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец» фотографии
Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Владимир Довжик
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Джесси Брэдфорд
Джейк Джонсон
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Лу Кастель
Кайли Миноуг
Тоби Хемингуэй
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Комната чудес
драма, комедия, экранизация
Франция, 2023
Сквозь время
драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2022
Большие глаза
драма
США, 2014
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Интервью
Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
5 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен