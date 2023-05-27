Джерард Батлер мчит по пустыне под обстрелом в эксклюзивном отрывке из фильма «Беглец»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент экшн-триллера «Беглец
» режиссёра Рика Романа Во
(«Гренландия
»). В нём главный герой пытается прорваться через вражеский огонь.
Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.
Главные роли в фильме сыграли Джерард Батлер
, Бахадор Фолади
, Оливия-Мэй Барретт
, Нина Туссен-Уайт
, Ребекка Колдер
, Росс Беркли Симпсон
, Вассилис Коукалани
, Хаким Джомах
, Том Рис-Харрис
и Рэй Харатян
.
В российском прокате лента «Беглец
» стартовала 25 мая.
обсуждение >>