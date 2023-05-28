«Траектория падения» Жюстины Трие получила «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского кинофестиваля

«Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского международного кинофестиваля удостоена «Траектория падения» француженки Жюстины Трие про подозреваемую в убийстве мужа писательницу в исполнении Сандры Хюллер. Награду постановщица получила из рук Джейн Фонды. Список остальных лауреатов опубликован на сайте престижного смотра.
Среди актеров победу одержали Мерве Диздар и Кодзи Якусё. Турецкая актриса создала приметный образ в новой работе Нури Бильге Джейлана «О сухой траве», повествующей о жизни школьного учителя из Восточной Анатолии. А японца отметили за роль уборщика туалетов из Токио в «Прекрасных днях» немецкого классика Вима Вендерса.
В этом году на главную награду претендовал 21 фильм. Российских работ в основном конкурсе под председательством Рубена Эстлунда не было.
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