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«Траектория падения» Жюстины Трие получила «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского кинофестиваля

28 мая
2023 год

Новости кино >>
28 мая 2023
«Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского международного кинофестиваля удостоена «Траектория падения» француженки Жюстины Трие про подозреваемую в убийстве мужа писательницу в исполнении Сандры Хюллер. Награду постановщица получила из рук Джейн Фонды. Список остальных лауреатов опубликован на сайте престижного смотра.


Трие стала третьей женщиной-режиссером в истории Канн, получившей главный приз. Первой была Джейн Кэмпион с «Пианино», а два года назад заветную награду получила Жюлия Дюкурно за «Титан».

Квентин Тарантино вручил Гран-при фестиваля британцу Джонатану Глейзеру за «Зону интересов», удостоенную также приза FIPRESCI. Юдзи Сакамото, работавший над «Монстром» Хирокадзу Корээды, отмечен за сценарий. Приз жюри достался «Опавшим листьям» Аки Каурисмяки. Лучшим режиссером признан Чан Ань Хунг, создавший «Страсть Додена Буффана» с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем. «Золотую камеру» за лучший дебют получил Фам Тиен Ан, снявший ленту «Внутри желтой оболочки кокона». Гран-при в секции «Особый взгляд», которую в этом году возглавил Джон Си Рейли, достался картине Молли Мэннинг Уокер «Как заниматься сексом». Среди короткометражных работ победил фильм Флоры Анны Буды «27».

«Траектория падения» Жюстины Трие получила «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского кинофестиваля
фото: кадр из фильма «Прекрасные дни»

Среди актеров победу одержали Мерве Диздар и Кодзи Якусё. Турецкая актриса создала приметный образ в новой работе Нури Бильге Джейлана «О сухой траве», повествующей о жизни школьного учителя из Восточной Анатолии. А японца отметили за роль уборщика туалетов из Токио в «Прекрасных днях» немецкого классика Вима Вендерса.

В этом году на главную награду претендовал 21 фильм. Российских работ в основном конкурсе под председательством Рубена Эстлунда не было.
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Жюлия Дюкурно, Пол Дано и Бри Ларсон включены в состав жюри 76-го Каннского кинофестиваля
«Город астероидов» Уэса Андерсона и «Зона интересов» Джонатана Глейзера включены в основной конкурс 76-го Каннского фестиваля
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