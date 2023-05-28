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Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур»

28 мая
2023 год

Новости кино >>
28 мая 2023

Евдокия Лаврухина, Иван Жидков и Михаил Грищенко исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Влада Николаева «Мур-мур, Амур», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Надя Солнцева собирается замуж за Василия, но они ссорятся и расстаются, и рядом с ней остается только кот Черныш. Одна надежда, что он превратится в принца. Василий признается матери, что успел подарить Наде старинное фамильное кольцо, Рита Карловна требует драгоценность вернуть в семью. Тем временем Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ. Рядом с ним остается только кошка Муся. Расстроенный Саня попал в аварию на машине Василия и вынужден по его просьбе украсть из квартиры Нади его фамильное кольцо. Надя возвращается со дня рождения и принимает Саню за принца, в которого превратился ее кот Черныш. Саня ей подыгрывает и понимает, что влюбился.

«У нас с Надей есть общая черта – любовь к животным. Два года назад я завела себе бигля, и он стал моим главным другом, советчиком и психологом. У него очень живой, умный и человеческий взгляд. Иногда я шучу, что на самом деле это вовсе не пес, а заколдованный принц. Получается, что я тоже верю в сказку. И уверена, что в жизни всегда есть место чему-то волшебному», — рассказала Евдокия Лаврухина.

Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В мини-сериале, чья премьера состоится на «Dомашнем», также сыграли Екатерина Журавлёва, Юлия Горохова, Ольга Петрова, Евгения Бордзиловская, Андрей Бутин, Константин Новиков и Маргарита Бугаева.

По словам Михаила Грищенко, его «герой – инфантильный и эгоистичный мужчина. Как мне кажется, он не очень понимает, что такое настоящая любовь. Он привязан к Наде только потому, что она принимает его таким, какой он есть. Василий видит в ней вторую маму, которая о нем заботится и решает все проблемы».
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Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур» фотографии
Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур» фотографии
Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур» фотографии
Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур» фотографии
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