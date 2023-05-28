Звезде «Кулаков в кармане» и «Золотой пули» Лу Кастелю исполнилось 80 лет

Улв Куарселл родился 28 мая 1943 года в колумбийской Боготе в шведско-ирландской семье. Его отец был дипломатом, а мать играла эпизодические роли в итальянских авторских фильмах в 1960-е. Детство прошло на Ямайке, в Нью-Йорке и Стокгольме. В раннем возрасте переехал в Рим. Изучал актерское мастерство в Центре экспериментальной кинематографии в Риме.
В 80-е — 90-е перешел на возрастные роли. Сыграл одного из персонажей в сериале Руджеро Деодато «Океан». В 1999-м дебютировал в качестве режиссера, поставив короткометражный фильм «Точно в срок». Вплоть до пандемии коронавируса активно работал на ТВ и в кино. На его счету более 150 ролей.
Отец актера Рокко Куарселла. Был женат на актрисе и певице Марчелле Микеланджели. Лауреат МКФ молодого кино в Турине.
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