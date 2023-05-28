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Звезде «Кулаков в кармане» и «Золотой пули» Лу Кастелю исполнилось 80 лет

28 мая
2023 год

Новости кино >>
28 мая 2023

Сегодня, 28 мая, исполнилось 80 лет известному итальянскому актеру, режиссеру и политику Лу Кастелю, запомнившемуся зрителям по ролям в фильмах «Кулаки в кармане» и «Золотая пуля».

Звезде «Кулаков в кармане» и «Золотой пули» Лу Кастелю исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Убей и помолись»

Улв Куарселл родился 28 мая 1943 года в колумбийской Боготе в шведско-ирландской семье. Его отец был дипломатом, а мать играла эпизодические роли в итальянских авторских фильмах в 1960-е. Детство прошло на Ямайке, в Нью-Йорке и Стокгольме. В раннем возрасте переехал в Рим. Изучал актерское мастерство в Центре экспериментальной кинематографии в Риме.

В кино дебютировал в 1963-м, сыграв эпизодическую роль гостя в картине знаменитого итальянского режиссера Лукино Висконти «Леопард». Мировую известность получил после исполнения роли бунтующего героя Алессандро в фильме-гротеске Марко Беллоккьо «Кулаки в кармане», который стал культовой лентой 60-х, вызвав целое направление «кино контестации». Свои самые значительные роли сыграл в начале карьеры: Ниньо Тейта в «Золотой пуле» Дамиано Дамиани и в спагетти-вестерне Карло Лидзани «Убей и помолись». Работал с выдающимися кинорежиссерами Райнером Вернером ФасбиндеромПредостережение святой блудницы»), Вимом ВендерсомАлая буква», «Американский друг»), Лилианой КаваниГалилео Галилей»), Клодом ШабролемНада»), Этторе СколаКоторый час?»), Джимом ШериданомВо имя отца») и Филиппом Гаррелем («Рождение любви»).

Звезде «Кулаков в кармане» и «Золотой пули» Лу Кастелю исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Золотая пуля»

В 80-е — 90-е перешел на возрастные роли. Сыграл одного из персонажей в сериале Руджеро Деодато «Океан». В 1999-м дебютировал в качестве режиссера, поставив короткометражный фильм «Точно в срок». Вплоть до пандемии коронавируса активно работал на ТВ и в кино. На его счету более 150 ролей.

Отец актера Рокко Куарселла. Был женат на актрисе и певице Марчелле Микеланджели. Лауреат МКФ молодого кино в Турине.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   28.05.2023 - 14:25
не знаком с творчеством человека. фильмы, в которых он сыграл свои лучшие роли старые, даже не слышал про их существование. свой след в творчестве оставил. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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