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«Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой обзавелась спин-оффом

28 мая
2023 год

Новости кино >>
28 мая 2023

Шпионский триллер «Цитадель» обзавелся спин-оффом с подзаголовком «Диана», сообщает Variety.

«Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой обзавелась спин-оффом
фото: radiotimes.com

Съемки нового сериала Prime Video прошли в Италии. Главная роль закреплена за восходящей итальянской звездой Матильдой Де Анджелис. Подробности сюжета держат в секрете не разглашаются. Премьеру следует ожидать в 2024 году.

«Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой, стартовавшая на стриминговой платформе в конце апреля, повествует о бывших агентах независимого глобального шпионского агентства «Цитадель», которым стерли память. Согласно Deadline, сериал продлили на второй сезон. Его режиссером выступит исполнительный продюсер Джо Руссо.
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№ 1
Матвей Брикун   28.05.2023 - 14:33
Оказывается Чопра и Мэдден сделали хорошую экранную пару, что понравилось зрителю. Когда читал про сериал, был уверен, что сериал обречен, сюжет показался слишком простым. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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