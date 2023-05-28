«Цитадель» с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой обзавелась спин-оффом

Шпионский триллер «Цитадель
» обзавелся спин-оффом с подзаголовком «Диана», сообщает Variety
.
Съемки нового сериала Prime Video прошли в Италии. Главная роль закреплена за восходящей итальянской звездой Матильдой Де Анджелис
. Подробности сюжета держат в секрете не разглашаются. Премьеру следует ожидать в 2024 году.
«Цитадель» с Ричардом Мэдденом
и Приянкой Чопрой
, стартовавшая на стриминговой платформе в конце апреля, повествует о бывших агентах независимого глобального шпионского агентства «Цитадель», которым стерли память. Согласно Deadline
, сериал продлили на второй сезон. Его режиссером выступит исполнительный продюсер Джо Руссо
.
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