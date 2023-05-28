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Джоди Комер и Дэвид Харбор останутся одни в темноте

28 мая
2023 год

Новости кино >>
28 мая 2023

Джоди Комер и Дэвид Харбор сыграли главных героев в перезапуске классической хоррор-серии Alone in the Dark. Об этом стало известно во время онлайн-презентации игры, которую провело на днях издательство THQ Nordic.



Звезды воплотили Эмили Хартвуд и детектива Эдварда Карнби, которые прибыли в поместье Дерсето для расследования исчезновения дяди протагонистки. Геймерам предстоит играть за обоих персонажей в двух отличных друг от друга сюжетных кампаниях, из чего следует, что ребут потребует повторного прохождения.

Сценарий хоррора создавался при непосредственном участии Микаэла Хедберга, работавшего над SOMA и Amnesia. Студия-разработчик Pieces Interactive постаралась соответствовать атмосфере оригинальных частей серии.

Джоди Комер и Дэвид Харбор останутся одни в темноте
фото: youtube.com

Релиз переосмысленной версии игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 25 октября 2023 года. В настоящий момент геймерам доступна демоверсия, где можно сыграть за 11-летнюю девочку Грейс Сондерс.

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Первую часть цикла Alone in the Dark, ставшую прародителем жанра survival horror, выпустила фирма Infogrames в 1992-м. На данный момент серия насчитывает пять игр. Действие первых трех частей разворачивается с 1924-го по 1926-й, а события последних двух происходят в начале XXI века. Уве Болл в 2004-м экранизировал хоррор, позвав на главные роли Кристиана Слейтера и Тару Рид. Спустя четыре года лента обзавелась сиквелом с Риком Юном и Лэнсом Хенриксеном.
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Джоди Комер и Дэвид Харбор останутся одни в темноте фотографии
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