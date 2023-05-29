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Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова

29 мая
2023 год

Новости кино >>
29 мая 2023

Сегодня, 29 мая, исполнилось 70 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста РСФСР, знаменитого советского и российского актера театра, кино и телевидения, режиссера, сценариста, продюсера и телеведущего Александра Абдулова.

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова
фото: в образе Медведя

«Дорогой мой, незаменимый, папа! Сегодня твой день рождения! Какой же это всегда был радостный, хулиганский, искристый день, как ты сам!) Тебя нет рядом уже давно, а будто ушел совсем недавно. Очень тебя не хватает! В твоих глазах я всегда видела безусловную любовь и обожание, ты всегда гордился мной. Ох, как же этого взгляда, этой поддержки не хватает! Удивительно, но до сих пор не привыкну писать «был». В моей душе ты есть всегда! Ты Выдумщик, с тобой жизнь светилась яркими красками. Я точно знаю, что страстью к фантазерству и неисчерпаемому придумыванию нового, заразил меня ты! Такой большой и всем родной! Люблю, скучаю. Твое Чудовище, твоя Ксюша», — написала по случаю юбилея в своем телеграм-канале актриса Ксения Алфёрова.

Александр Гаврилович родился 29 мая 1953 года в Тобольске Тюменской области в семье актера и режиссера Гавриила Абдулова и Людмилы Александровны, работавшей в Ферганском драматическом театре. Актерская карьера Саши началась в пятилетнем возрасте, когда он вместе с отцом вышел на сцену в спектакле «Кремлевские куранты», в котором отец играл Ленина. В юности занимался музыкой и спортом. Профессионально занимаясь фехтованием, был удостоен звания мастера спорта СССР. После окончания школы поступил на факультет физкультуры Ферганского пединститута. Однако через год сдал экзамены в ГИТИС и поступил на курс Иосифа Раевского. В 1974-м Марк Захаров пригласил Абдулова в Театр имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком») на главную роль лейтенанта Плужникова в спектакле по повести Бориса Васильева «В списках не значился». За эту роль он был удостоен премии «Театральная весна». Самой значительной своей ролью в театре актер считал Алексея Ивановича в театральной версии Захарова по роману Фёдора Достоевского «Игрок» — спектакле «Варвар и еретик». За эту роль был удостоен премии «Фонда К.С. Станиславского» и «Хрустальной Турандот», а также отмечен грамотой Международного театрального фонда имени Евгения Леонова.


Начиная с середины 1970-х активно снимался в кино. Широкая известность и популярность пришли после роли Медведя в телефильме Захарова по знаменитой пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Заметным событием в творчестве стало сотрудничество с кинорежиссером Сергеем СоловьёвымЧёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Анна Каренина»), а также участие в работах своего учителя Марка Захарова («12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Юнона и Авось», «Формула любви», «Убить дракона»). Всего на счету мастера более 100 ролей. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Золотая речка», «Аленький цветочек», «Место встречи изменить нельзя», «С любимыми не расставайтесь», «Карнавал», «Ищите женщину», «Чародеи», «В поисках капитана Гранта», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гардемарины, вперёд!», «Десять негритят», «За прекрасных дам!», «Сукины дети», «Гений», «Настя», «Next», «Мастер и Маргарита» и «Артистка».

В 2000-м состоялся режиссерский дебют в игровом кино (ранее он снял полудокументальный фильм «Храм должен остаться храмом») — «Бременские музыканты и Cо» — мюзикл по мотивам известной сказки, где Абдулов также сыграл Шута, от лица которого ведется повествование. Некоторое время был ведущим телепрограммы «Естественный отбор» на канале Рен-ТВ. При его непосредственном участии был возрожден Московский международный кинофестиваль, который актер возглавлял в течение нескольких лет. В 1993-м организовал Театральную антрепризу, львиная доля доходов от которой направляется на благотворительность. Силами «Антрепризы Александра Абдулова» и театра «Ленком» был отреставрирован и передан Русской Православной Церкви храм Рождества Богородицы в Путниках.

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18 августа 2007-го во время съемок своей новой картины по роману Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» в Балаклаве под Севастополем, у Абдулова неожиданно обострилась язва желудка. Актер был немедленно доставлен в больницу и прооперирован. Спустя несколько дней его перевезли в Москву, а затем он отправился в Тель-Авив в онкологическую клинику «Ихилов» на консультацию. Там ему поставил диагноз — рак легких четвёртой стадии, которая считается неизлечимой. После курса химиотерапии израильские врачи отметили у актера некоторые улучшения, и он вернулся в Москву, где намеревался продолжить лечение. В ноябре у него случилось несколько сердечных приступов. В последний раз на публике появился 13 декабря 2007-го, когда президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Александр Гаврилович Абдулов ушел из жизни в четверг 3 января 2008-го в 7:20 утра в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни. Похороны звезды состоялись 5 января на Ваганьковском кладбище Москвы, похоронен на участке № 2. 29 мая 2009-го, в его день рождения, на могиле открыли памятник, сделанный из серо-белого карельского гранита, над которым возвышается белый мраморный крест. Сам Абдулов изображен на мемориальной табличке в роли Ланцелота из фильма «Убить дракона».

Был трижды женат. Составил знаменитую пару с актрисой Ириной Алфёровой, чью дочь Ксению от первого брака удочерил. Обладатель множества престижных наград, включая «Чайку», «Нику», «Золотой орел» и приз «Кинотавра».
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