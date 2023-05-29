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Никита Ефремов предстанет учителем в «Крутой перемене» Карена Оганесяна

29 мая
2023 год

Новости кино >>
29 мая 2023

В Нижегородской области завершаются съемки восьмисерийного драмеди онлайн-кинотеатра Start «Крутая перемена», режиссером и шоураннером которого выступает Карен Оганесян. Согласно пресс-службе платформы, главную роль в сериале исполняет Никита Ефремов, а компанию ему составили Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Игорь Черневич и Евгения Дмитриева.

Никита Ефремов предстанет учителем в «Крутой перемене» Карена Оганесяна
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По сюжету когда-то Андрей (Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, а единственным способом поправить дела оказалась продажа фамильного дома, в котором, по слухам, когда-то жил Пушкин. Но есть проблема: чтобы совершить сделку, необходимо получить разрешение отца (Черневич), который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и, в доказательство искренности своих намерений вернуться к преподаванию, Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

Совсем недавно Никита Ефремов дебютировал в первой для себя комедийной роли в новом сезоне «Содержанок», где он сыграл чиновника Булавкина. «Крутая перемена» станет второй работой актера в таком амплуа. «На мой взгляд, "Крутая перемена" — история о поиске себя, о счастье, о прощении. О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам. Мой герой Андрей жил в небольшом городке. Поехал покорять Москву, но у него ничего не вышло. Как мне кажется, это у него шло не от сердца, а то ли от желания какой-то наживы, то ли он занимался не своим делом. Потому что Андрей — прирожденный учитель. Это большой дар и он восстановит его. Эта роль заинтересовала меня и с личной точки зрения. Часто желания людей не совпадают с тем, что им нужно по-настоящему. И важно заглянуть в себя, понять, какова истинная природа этих желаний, откуда они идут. Вместе с моим героем я буду с этим разбираться, ведь и в моей жизни я сейчас стараюсь внимательно смотреть, где внутри формируются мои собственные желания. Зачем я что-то делаю? Принесет ли это мне счастье?», — говорит актер.

Читать интервью Никита Ефремов: «В первую очередь, признание хорошо бы получить от самого себя»

Съемки «Крутой перемены» проходят в Арзамасе Нижегородской области. За производство сериала отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета. Премьера на Start запланирована уже на этот год.

Карен Оганесян считает, что «Крутая перемена» — это одновременно жанровый сериал для широкой аудитории и проект, который расскажет зрителю о том, что такое настоящее призвание: «По первому образованию я учитель армянского языка и литературы. Этот проект — мой внутренний долг отдать честь профессии Учителя с большой буквы. Это светлая, вдохновляющая, трогательная история, которая сегодня очень нужна зрителю. Андрею необходимо найти общий язык не только c подростками, но и с заключенными, которые давно закончили школу и не хотят снова учиться. В сериале будет восемь серий, каждая из них озаглавлена в честь известных литературных произведений школьной программы: "Герой нашего времени", "Горе от ума" и другие. Через эти произведения наш герой не только заинтересует учеников литературой, но и сам раскроется, как личность и педагог».

Никита Ефремов предстанет учителем в «Крутой перемене» Карена Оганесяна
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Помимо вышеназванных актеров, в сериале также заняты Сергей Стёпин, Александр Голубков, Иван Ивашов, Беник Аракелян, Аскар Нигамедзянов, Артём Федотов, Александр Новиков и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Платонов и художник-постановщик Юлия Феофанова, а за музыку — композитор Василий Тетерин.

По словам исполнительного директора ИРИ Елены Лапиной, «во многом именно от учителей зависит наше будущее — то, как наши дети будут видеть мир и свое место в нем. Мы не осознаем, насколько эта профессия важна и насколько она сложная. Поэтому хочется поддерживать истории о людях, в том числе молодых, которые выбрали этот непростой путь. Они заслуживают большого уважения. Проект выйдет в Год педагога и наставника, но говорить об этом стоит всегда».
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№ 2
Дарья Логич   29.05.2023 - 14:45
Вообще Ефремов большой молодец! У меня в последнее время выработалось понимание, что если есть его имя в титрах или тем более в главных ролях, значит с качеством все будет на уровне читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.05.2023 - 14:19
Ну хоть не ментовская или уголовная тема. Фильм не плохо звучит, плюс нормальные приятные актеры. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Никита Ефремов предстанет учителем в «Крутой перемене» Карена Оганесяна фотографии
Никита Ефремов предстанет учителем в «Крутой перемене» Карена Оганесяна фотографии
Никита Ефремов предстанет учителем в «Крутой перемене» Карена Оганесяна фотографии
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