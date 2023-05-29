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Роман Маякин, Агата Муцениеце и Роман Курцын отправятся в «Тур с Иванушками»

29 мая
2023 год

Новости кино >>
29 мая 2023
Завершился кастинг актеров музыкальной комедии «Тур с Иванушками». Главные роли в фильме, в котором прозвучат хиты группы «Иванушки International», исполнят Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова, уточняет пресс-служба картины.

Роман Маякин, Агата Муцениеце и Роман Курцын отправятся в «Тур с Иванушками»
фото: пресс-служба фильма

Режиссерское кресло картины производства Monumental Vision займет Марк Горобец. Продюсерами выступают Михаэль Шлихт, Дмитрий Пристансков и Игорь Мишин. Съемки начнутся этим летом и пройдут в Москве, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. Кинотеатральный релиз фильма запланирован на 14 февраля, после чего он станет доступен в онлайн-кинотеатре Kion.

«Все наши мечты – абсолютно реальны. И чтобы узнать, исполнятся они или нет, нужно просто попробовать, – говорит Марк Горобец. – Это кино о дружбе, любви и путешествиях, которые делают нас счастливыми. Будет много музыки, танцев, слез радости и песен "Иванушек"».


По сюжету роуд-муви три подруги, в детстве фанатевшие по «Иванушкам», отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни.

«Эта история нам близка и понятна, так как в детстве все так же были поклонниками "Иванушки International", – утверждают создатели фильма. – Мы чувствуем эту музыку и понимаем проблемы наших персонажей. Эта история про нас повзрослевших. И мы делаем ее с командой Kion, с теми, кто тоже чувствует эту историю и понимает ее очарование».


В съемках примут участие и солисты группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. В фильме прозвучат главные хиты «Иванушек»: «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги» и «Тополиный пух». Продюсер и композитор группы Игорь Матвиенко заявлен в качестве музыкального продюсера комедии, а арт-продюсером фильма стал известный художник и модельер Андрей Шаров.

«Наша картина уникальна тем, что это – музыкальный фильм, включающий хиты "Иванушек", с которыми у многих зрителей нашей страны связана целая эпоха. Молодежь сегодня заново открывает для себя их творчество, а у зрителей постарше их музыка пробуждает ностальгию по юности. И, что важно, в нем участвуют сами "Иванушки". Картина имеет все шансы стать успешной. Проблемы героинь понятны большинству из нас – это и неосуществлённые детские мечты, и рутина обычной жизни, и конфликт с подрастающими детьми, и желание измениться, стать лучше, чем кажется со стороны. Но как их решат девушки и решат ли – это главная интрига! Для этого авторы сценария и отправляют героинь в необычное приключение по солнечному югу», – говорит продюсер Михаэль Шлихт.
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№ 2
Дарья Логич   29.05.2023 - 14:45
я, конечно, невероятно извиняюсь, но кто вообще в наше время слушает или хотя бы помнит Иванушки International? Кому вообще пришла в голову идея делать вокруг этой группы проект?)) читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.05.2023 - 14:15
как бы кто не относился к группе, она стала символом определённого периода, когда музыку писали на года. почему и кино не посвятить коллективу. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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