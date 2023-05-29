«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня

«Мы долго ждали этого дня. Настал момент, когда можно уже желать зрителям приятного просмотра. Мы старались сделать все возможное, чтоб просмотр был именно приятным, захватывающим, волнующим и трогательным. Эта первая встреча всегда волнительна, но мы создавали наш проект с любовью, вниманием и уважением к зрителю, который нас ждет», — говорит Дмитрий Чеботарёв.
Сериал производства продюсерской компании «Среда» представляет собой комедийный криминальный детектив. По сюжету в райцентре Вармалей на 20-летие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.
«Райцентр» поставили Данил Чащин и Эдуард Мошкович, который также выступил оператором сериала. По словам Чащина, «у Шекспира есть сонет, он звучит так: "Не поискать ли мне тропы иной, Приемов новых, сочетаний странных". В процессе съемок мы пытались эту странную, неожиданную формулу найти. Когда я читал впервые сценарий, было очевидно, что у этой истории нет конкретного жанра: "Райцентр" — это и триллер, и комедия, и драма, и фантастика. Моя задача, как режиссера, заключалась в том, чтобы умело всё соединить и придумать уникальный язык, которым эту дерзкую историю можно было бы рассказать, чтобы зрителю было страшно и смешно одновременно. Это мой дебют в кино, о котором я мог только мечтать: работа с лучшей командой, отличный актерский кастинг, интригующий и смешной сценарий, премьера на ММКФ и релиз на Иви. Ставя спектакли и снимая кино, я делаю то, что сам хотел бы посмотреть. Так получилось, что я лично в списке фанатов этого сериала, и, надеюсь, что его зрители ко мне присоединятся».
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