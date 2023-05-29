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«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня

29 мая
2023 год

Новости кино >>
29 мая 2023
Все серии «Райцентра» с Кристиной Асмус, Дмитрием Чеботарёвым, Иваном Добронравовым, Кариной Разумовской, Игорем Грабузовым, Григорием Данцигером и Агриппиной Стекловой в главных ролях станут доступны зрителям в онлайн-кинотеатре Иви 23 июня, сообщает пресс-служба платформы.

«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Мы долго ждали этого дня. Настал момент, когда можно уже желать зрителям приятного просмотра. Мы старались сделать все возможное, чтоб просмотр был именно приятным, захватывающим, волнующим и трогательным. Эта первая встреча всегда волнительна, но мы создавали наш проект с любовью, вниманием и уважением к зрителю, который нас ждет», — говорит Дмитрий Чеботарёв.

Сериал производства продюсерской компании «Среда» представляет собой комедийный криминальный детектив. По сюжету в райцентре Вармалей на 20-летие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.

Читать рецензию «Райцентр»: Следствие ведут выпускники

«Райцентр» поставили Данил Чащин и Эдуард Мошкович, который также выступил оператором сериала. По словам Чащина, «у Шекспира есть сонет, он звучит так: "Не поискать ли мне тропы иной, Приемов новых, сочетаний странных". В процессе съемок мы пытались эту странную, неожиданную формулу найти. Когда я читал впервые сценарий, было очевидно, что у этой истории нет конкретного жанра: "Райцентр" — это и триллер, и комедия, и драма, и фантастика. Моя задача, как режиссера, заключалась в том, чтобы умело всё соединить и придумать уникальный язык, которым эту дерзкую историю можно было бы рассказать, чтобы зрителю было страшно и смешно одновременно. Это мой дебют в кино, о котором я мог только мечтать: работа с лучшей командой, отличный актерский кастинг, интригующий и смешной сценарий, премьера на ММКФ и релиз на Иви. Ставя спектакли и снимая кино, я делаю то, что сам хотел бы посмотреть. Так получилось, что я лично в списке фанатов этого сериала, и, надеюсь, что его зрители ко мне присоединятся».

Это четвертый совместный проект Иви и «Среды», над которым работали продюсеры Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов. К составу группы «Райцентра» также присоединились креативные продюсеры Максим Полинский и Николай Булыгин. Ведущим продюсером выступил Данила Ипполитов, шоураннером и автором сценария — Ирина Пивоварова, а продюсером девелопмента — Ирина Прохорова.

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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   29.05.2023 - 15:20
Комедийный криминальный детектив, ну хоть так. Лучше, чем ничего или чисто криминал. Трейлер выглядит хорошо, местами смешно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня фотографии
«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня фотографии
«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня фотографии
«Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботарёвым выйдет 23 июня фотографии
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