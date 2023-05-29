Лео Канделаки присоединился к команде российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Лео Канделаки присоединился к актерской команде российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». По словам музыканта, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль, уточняет пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга».
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»
«Кастинг прошел весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актером. Однако режиссер Всеволод Аравин – настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре. Конечно, когда я выходил с "Мосфильма", я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Еще раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться», – говорит Лео.
Музыкант не имеет опыта съемок в кино или сериалах, однако он активно занят в этой сфере. Канделаки работал над саундтреками к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», также записал два трека для нового российского мистического сериала «Дурная кровь». «Я действительно порой пишу саундтреки для телевидения. В силу того, что моя жизнь – музыка, мне искренне нравится в совершенно разных проявлениях делиться своими творческими мыслями с общественностью. В один момент судьба будто бы сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно. Если честно, я не ожидал испытать подобные ощущения в свой самый первый раз на съемочной площадке. Касаемо актёрской карьеры – тут как Бог даст. Не хочу говорить ничего лишнего. Главное, повторюсь, трудиться», – признается Лео.
Роль Канделаки пока не раскрывается. Ранее стало известно, что близких подруг «русской Эды» воплотят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, а роль главного антагониста досталась Максиму Белбородову. Производством адаптации занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.
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