Александр Метёлкин и Даниэль Литтау попадут в эпоху Великой Отечественной войны

Кинокомпания Legio Felix при поддержке «Фонда кино» приступила к съемкам фантастической военной драмы «Блиндаж», рассказывающей о двух лучших друзьях, русском и немце, которые случайно перенеслись на 80 с лишним лет назад и оказались в самом аду сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
По сюжету Сергей – врач скорой помощи. Его лучший друг Пауль раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть и еще одно увлечение – антиквариат. Он – «черный копатель»: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной – с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.
Главные роли в картине исполняют Александр Метёлкин и немецкий актер Даниэль Литтау, снимавшийся в «Охотниках за сокровищами» Джорджа Клуни. Сценарий «Блиндажа» написал Илья Куликов при участии Владимира Мединского и Олега Смирнова, а режиссером ленты выступает Марк Горобец. Постановщик «очень рад, что у меня есть возможность снять эту картину. Для меня это кино о дружбе, о любви, о людях – о том, что неважно, где ты родился и какой ты национальности, и неважно, какие события происходили много лет назад или происходят сейчас. А важно то, что люди должны помогать друг другу, бороться друг за друга, любить друг друга, быть рядом в трудную минуту и жертвовать собой ради друга».
«Марк – настоящий творец. Мне сразу понравилось работать с ним. Мы моментально нашли общий язык и понимание, как именно нужно рассказать эту историю. Нам в принципе нравятся одни и те же ходы в кино. А когда автор сценария, продюсер и режиссер видят проект одинаково – это и есть самое главное в работе. Я считаю, что "Блиндаж" – это важная история о дружбе и братстве. В этом фильме мне хочется подчеркнуть, что прошлое – это не мифическое пространство, в котором жили какие-то другие люди с какими-то другими ценностями. Нет! Те юноши и девушки ничем не отличались от нас сегодняшних: они так же, как и мы, хотели жить и любить, они не выбирали обстоятельства, им тоже было страшно, но они не могли поступить иначе, и благодаря их выбору и мужеству живем мы все», – рассказывает автор сценария и продюсер Илья Куликов.
обсуждение >>