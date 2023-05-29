Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью

Премьера второго сезона комедии «Иванько» состоится на ТНТ этой осенью. Согласно пресс-службе телеканала, съемки новых эпизодов сериала производства компании Good Story Media прошли в 2022-м, а сейчас завершается постпродакшн.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Иванько» продолжит рассказывать о женской дружбе и одиночестве, о комплексах и навязываемых установках, о том, как перестать быть жертвой и как тяжело выйти из зоны комфорта, о поисках любви, прежде всего, к самому себе. Главных героинь ждут последствия ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Настя (Валентина Мазунина) попытается забыть Лёху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком. Валя (Лина Миримская) столкнется с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи ляжет забота о беременной сестре. А Яся (Виктория Заболотная) после увольнения из школы предпримет попытки обустроиться на новом месте. Подруги отчаянно будут пытаться разобраться с проблемами с высоты своего опыта, но наступать на те же грабли они, скорее всего, не перестанут.
По словам режиссера, креативного продюсера и сценариста «Иванько» Ксении Ворониной, «все герои первого сезона прошли определенный путь, поэтому новый сезон о том, как они будут выбираться из ситуаций, в которые сами себя загнали. Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки? Наши герои решают внутренние конфликты, а это сложно, это быстро не решается. Невозможно раз – и начать себя любить с понедельника. Основная тема сезона – тема принятия себя, других и жизненных обстоятельств. Наш сериал называют "психотерапией", потому что он дает возможность посмотреть на близкие и понятные проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. Такие проблемы не решаются просто, это, скорее, вопросы себе: чего я хочу, что я могу для этого сделать, правильно ли я определяю свои желания, какие у меня отношения с окружающими, как мне мою жизнь выправить так, чтобы меня все устраивало».
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