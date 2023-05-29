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Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью

29 мая
2023 год

Новости кино >>
29 мая 2023
Премьера второго сезона комедии «Иванько» состоится на ТНТ этой осенью. Согласно пресс-службе телеканала, съемки новых эпизодов сериала производства компании Good Story Media прошли в 2022-м, а сейчас завершается постпродакшн.

Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Иванько» продолжит рассказывать о женской дружбе и одиночестве, о комплексах и навязываемых установках, о том, как перестать быть жертвой и как тяжело выйти из зоны комфорта, о поисках любви, прежде всего, к самому себе. Главных героинь ждут последствия ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Настя (Валентина Мазунина) попытается забыть Лёху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком. Валя (Лина Миримская) столкнется с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи ляжет забота о беременной сестре. А Яся (Виктория Заболотная) после увольнения из школы предпримет попытки обустроиться на новом месте. Подруги отчаянно будут пытаться разобраться с проблемами с высоты своего опыта, но наступать на те же грабли они, скорее всего, не перестанут.

К своим ролям также вернутся Денис Шведов, Алексей Вертков, Антон Шаврин, Анастасия Акатова, Ольга Волкова, Алексей Ведерников и Софья Лебедева. Также к актерскому ансамблю второго сезона присоединились Дмитрий Журавлёв, Екатерина Мельник и Павел Акимкин.

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По словам режиссера, креативного продюсера и сценариста «Иванько» Ксении Ворониной, «все герои первого сезона прошли определенный путь, поэтому новый сезон о том, как они будут выбираться из ситуаций, в которые сами себя загнали. Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки? Наши герои решают внутренние конфликты, а это сложно, это быстро не решается. Невозможно раз – и начать себя любить с понедельника. Основная тема сезона – тема принятия себя, других и жизненных обстоятельств. Наш сериал называют "психотерапией", потому что он дает возможность посмотреть на близкие и понятные проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. Такие проблемы не решаются просто, это, скорее, вопросы себе: чего я хочу, что я могу для этого сделать, правильно ли я определяю свои желания, какие у меня отношения с окружающими, как мне мою жизнь выправить так, чтобы меня все устраивало».
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Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью фотографии
Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью фотографии
Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью фотографии
Второй сезон комедии «Иванько» выйдет на ТНТ осенью фотографии
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