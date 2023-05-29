Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!»

В сети появился трейлер мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!
» режиссёра Алексея Котёночкина
(«Турбозавры, вперёд!
»).
Яркие летние приключения с любимыми героями! В команде стало ещё больше друзей, ведь Турбозавры встретили Сирену — весёлую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон! Турбозавры, вперёд!
Авторами сценария выступили Ксения Беглякова
, Иордан Кефалиди
, Алексей Котёночкин и Николай Титов
. Одну из ролей озвучила Софья Ануфриева
.
На большие экраны анимационная лента «Турбозавры: Привет, Сирена!
» выйдет 29 июня.
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