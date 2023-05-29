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Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!»

29 мая
2023 год

Новости кино >>
29 мая 2023
В сети появился трейлер мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!» режиссёра Алексея КотёночкинаТурбозавры, вперёд!»).


Яркие летние приключения с любимыми героями! В команде стало ещё больше друзей, ведь Турбозавры встретили Сирену — весёлую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон! Турбозавры, вперёд!

Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!»

Авторами сценария выступили Ксения Беглякова, Иордан Кефалиди, Алексей Котёночкин и Николай Титов. Одну из ролей озвучила Софья Ануфриева.

На большие экраны анимационная лента «Турбозавры: Привет, Сирена!» выйдет 29 июня.
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персоны
Софья АнуфриеваИордан КефалидиАлексей КотёночкинНиколай Титов (III)
фильмы
Турбозавры: Привет, Сирена!

фотографии >>
Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!» фотографии
Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!» фотографии
Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!» фотографии
Динозавры-трансформеры встречают новую подругу в трейлере мультфильма «Турбозавры: Привет, Сирена!» фотографии
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