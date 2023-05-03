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Константин Хабенский заработает «Неприличные деньги»

3 мая
2023 год

Новости кино >>
3 мая 2023

Две премьерные серии комедийного сериала «Неприличные деньги» с Константином Хабенским покажут 8 мая на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Константин Хабенский заработает «Неприличные деньги»
фото: Пресс-служба ТНТ

Действие разворачивается в начале 90-х. В центре сюжета – преподаватель провинциального института, кандидат экономических наук, который отчаянно пытается применить свои теоретические знания на практике. Однако «надежные» бизнес-схемы постоянно дают сбой, и сменить протертые штаны из ГДР на новенькие джинсы из Америки никак не получается. А тут еще и сын, пойманный в школе на воровстве, вынуждает идти на крайние меры и обращаться за помощью к бандитам. В итоге главный герой оказывается втянут в мутную схему с опасными кредиторами и неприличными товарами, которые ему придется продавать, просто чтобы остаться в живых. Ведь теперь он – хозяин первого в родном городке секс-шопа, и ему срочно нужно сделать так, чтобы такие диковинные для местного населения товары, как «Пещера Аладдина» и «Банан-хулиган», отлично продавались, чтобы его сын не оказался в колонии для несовершеннолетних, а жена – «моделью» в мужском клубе.

На съемках компанию Хабенскому составили Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Максим Лагашкин, Ирина Розанова, Ольга Виниченко, Роман Курцын, Владислав Ценёв и Леон Автаев.
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