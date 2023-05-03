Екатерина Молоховская и Дмитрий Ратомский снялись в мелодраме «Я научу тебя мечтать»

В правильной и размеренной жизни юриста Вероники Южиной происходит сбой – сначала незнакомец начинает ее преследовать, затем обычное дело о наследстве оказывается драматичным и по-человечески очень непростым. Но хотя бы поклонник не подвел – обеспеченный, красивый и свободный предприниматель Александр наконец предлагает ей руку и сердце. Дело идет к свадьбе, но неожиданно для самой себя Вероника влюбляется в брата собственного жениха, того самого незнакомца, с которым нелепо, но настойчиво сталкивала ее жизнь.
«Самое прекрасное для меня то, что мы снимали на моей родине, в Беларуси. Удалось встретиться с родителями и друзьями. Очень запомнилась смена, которая проходила в действующей церкви, а роль священнослужителя исполнял настоящий батюшка. Так что наш фильм благословлен!» — рассказала Екатерина Молоховская.
«Мой герой – руководитель крупной строительной компании, он уверен в себе, знает, чего хочет и смело идет к цели. Его несчастье в том, что он не осознает, кто действительно давал ему всю уверенность и силу. Перед тем, как понять это, он, конечно же, совершит много глупостей. Наш проект именно об этом – порой ошибки нам необходимы для того, чтобы наконец найти что-то очень важное в жизни», — уверен Руслан Кацагаджиев.
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