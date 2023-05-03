Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев ищут «Исчезнувшего велосипедиста»

Действие разворачивается в учебнике по математике за 5-й класс. По условиям задачи каждый день из пункта «А» в пункт «Б» выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. На следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. Следователь просит Пешехода отправиться с ним в пункт «Б», чтобы опросить свидетелей и вместе разобраться в этой запутанной истории.
В основе сюжета комедийного детектива — пьеса драматурга Константина Костенко «Исчезнувший велосипедист (задача по математике)» о поиске смысла в предначертанном существовании. Ее ставили в «Гоголь-Центре», театре «Новая Драма» в Иркутске и Никитинском театре в Воронеже.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Режиссер фильма Юрий Муравицкий хорошо известен театральной публике. В театрах по всей России, а также в Варшаве, Таллине, Берлине и Нарве он поставил более 30 спектаклей. За свои работы в разные годы становился обладателем «Золотой Маски», Herald Angel Award и Total Theatre Award, премии журнала «Сноб». До недавнего времени был главным режиссером в Театре на Таганке.
«Эта история о том, как мы пытаемся вырваться за рамки формата нашего существования, той роли которая нам отведена, из пространства и времени, которыми мы ограничены, или, если не вырваться, то, по крайней мере, стать кем-то или чем-то бóльшим. Для меня в этой истории гораздо больше личного, чем может показаться на первый взгляд. Рад, что фильм снимается в Екатеринбурге, где Константин Костенко по сути состоялся как драматург, с людьми которые непосредственно приложили к этому руку», — рассказал Муравицкий.
Кинотеатральная премьера намечена на осень 2023 года. Цифровой релиз состоится на START.
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