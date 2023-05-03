Съемки второго сезона «Дома Дракона» не затронет забастовка сценаристов

На съемки второго сезона «Дома Дракона
» — спин-оффа «Игры престолов
» — не повлияет забастовка Гильдии сценаристов Америки. По данным источника Variety
, сценарий проекта полностью готов и не нуждается в доработке.
Съемки продолжения «Дома Дракона» стартовали в начале апреля. К своим ролям вернутся Мэтт Смит
, Оливия Кук
и Эмма Д’Арси
, а в числе новичков сезона Гэйл Ранкин
, Саймон Расселл Бил
, Фредди Фокс
и Абубакар Салим
. Сценарий основан на произведении «Пламя и кровь» Джорджа Мартина
, чьи книги положены в основу сюжета «Игры престолов».
Забастовка Гильдии американских сценаристов началась 2 мая. Они требуют увеличить минимальные гонорары и зафиксировать одинаковые зарплаты за работу над проектами для релизов в кинотеатрах и на стримингах. В данный момент забастовка уже сказалась на съемках вечерних шоу.
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