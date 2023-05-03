Съемки второго сезона «Дома Дракона» не затронет забастовка сценаристов

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Фильм по мотивам одноименной пьесы поставит известный театральный режиссер Юрий Муравицкий

Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев ищут «Исчезнувшего велосипедиста»

3 мая

Екатерина Молоховская и Дмитрий Ратомский снялись в мелодраме «Я научу тебя мечтать»

Также в проекте «Dомашнего» сыграли Руслан Кацагаджиев, Татьяна Гаркуша и Вероника Пляшкевич