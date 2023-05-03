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Съемки второго сезона «Дома Дракона» не затронет забастовка сценаристов

3 мая
2023 год

Новости кино >>
3 мая 2023
На съемки второго сезона «Дома Дракона» — спин-оффа «Игры престолов» — не повлияет забастовка Гильдии сценаристов Америки. По данным источника Variety, сценарий проекта полностью готов и не нуждается в доработке.

Съемки второго сезона «Дома Дракона» не затронет забастовка сценаристов

Съемки продолжения «Дома Дракона» стартовали в начале апреля. К своим ролям вернутся Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’Арси, а в числе новичков сезона Гэйл Ранкин, Саймон Расселл Бил, Фредди Фокс и Абубакар Салим. Сценарий основан на произведении «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, чьи книги положены в основу сюжета «Игры престолов».

Забастовка Гильдии американских сценаристов началась 2 мая. Они требуют увеличить минимальные гонорары и зафиксировать одинаковые зарплаты за работу над проектами для релизов в кинотеатрах и на стримингах. В данный момент забастовка уже сказалась на съемках вечерних шоу.
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№ 1
Pumpkin   3.05.2023 - 18:02
даже не слышала, что у них там какие-то забастовки проходят. что ж, надеюсь, что на съемку сериала это никак не повлияет. а то будет жаль( читать далее>>
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персоны
Саймон Расселл БилЭмма Д'АрсиОливия КукДжордж Рэймонд Ричард МартинГэйл РанкинАбубакар СалимМэтт СмитФредди Фокс
фильмы
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