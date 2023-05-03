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«Вызов» заработал свой первый миллиард в прокате

3 мая
2023 год

Новости кино >>
3 мая 2023
Фильм Клима Шипенко «Вызов», частично снятый в космосе, заработал свой первый миллиард рублей в прокате — за две недели со дня выхода на экраны, согласно данным ЕАИС.

«Вызов» заработал свой первый миллиард в прокате

По сюжету торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Читать рецензию Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах
В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС прошло 12 съемочных смен. В картине также сыграли Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Андрей Щепочкин, Александр Балуев, Игорь Гордин, Алексей Барабаш, Алексей Гришин, Артур Бесчастный, Максим Стоянов, Александр Самойленко, Беник Аракелян, Евгения Ахременко, Семен Штейнберг и Андрей Кузичёв. За визуальную часть отвечали оператор Борис Литовченко и художник-постановщик Сергей Тырин.
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