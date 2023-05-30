Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»

«Атака титанов
» разделила финал на, кажется, три сегмента, но «Блич
» пошел еще дальше. Заключительная часть культовой франшизы с подзаголовком «Тысячелетняя кровавая война
» разделена на четыре кура, первый
показывали с осенью 2022-го, второй стартует 8 июля. Называется новая глава иронично: «Прощание». Производство, как и в старые добрые деньки, ведется на студии Pierrot
(«Наруто
», «Черный клевер
», «Крутой учитель Онидзука
»).
Финальная сюжетная арка расскажет о квинси — новых (а вернее, хорошо забытых старых) врагах Общества душ. Чтобы противостоять императору квинси Яхве
и армии медиумов Ванденрейха, Итиго Куросаки
, обладающий способностями синигами, вновь расчехлит занпакуто (меч, рассекающий души) и отправится на поле боя.
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«Магическая битва» — новейшая классика сёнэна
В ролике звучит вступительная тема STARS
рок-группы w.o.d
., а к Масакадзу Морите
— сэйю Итиго Куросаки
— присоединятся:
Лилтотто Ламперд — Аой Юки
(Юдзуру Нисимия
из «Формы голоса
»).
Жерар Валькирия — Цуёси Кояма
(Госи Микагэ из «Серебряной ложки
»).
Нианзол Вейзол — Соитиро Хоси
(Вакураба из «Истребителя демонов
»).
Жизель Жевель — Нао Тояма
(Рин Сима
из «Лагеря на свежем воздухе
»).
«Тысячелетняя кровавая война» — заключительная арка легендарного сёнэн—сериала «Блич», охватывающая с 55-го по 74-й том оригинальной манги Тайто Кубо
. Правда, мангака обещает
, что в аниме также будут сражения с участием новых персонажей, которых не было на бумаге.
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