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Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»

30 мая
2023 год

Новости кино >>
30 мая 2023
«Атака титанов» разделила финал на, кажется, три сегмента, но «Блич» пошел еще дальше. Заключительная часть культовой франшизы с подзаголовком «Тысячелетняя кровавая война» разделена на четыре кура, первый показывали с осенью 2022-го, второй стартует 8 июля. Называется новая глава иронично: «Прощание». Производство, как и в старые добрые деньки, ведется на студии Pierrot Наруто», «Черный клевер», «Крутой учитель Онидзука»).


Финальная сюжетная арка расскажет о квинси — новых (а вернее, хорошо забытых старых) врагах Общества душ. Чтобы противостоять императору квинси Яхве и армии медиумов Ванденрейха, Итиго Куросаки, обладающий способностями синигами, вновь расчехлит занпакуто (меч, рассекающий души) и отправится на поле боя.

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В ролике звучит вступительная тема STARS рок-группы w.o.d., а к Масакадзу Морите — сэйю Итиго Куросаки — присоединятся:

Лилтотто Ламперд — Аой Юки (Юдзуру Нисимия из «Формы голоса»).
Жерар Валькирия — Цуёси Кояма (Госи Микагэ из «Серебряной ложки»).
Нианзол Вейзол — Соитиро Хоси (Вакураба из «Истребителя демонов»).
Жизель Жевель — Нао Тояма (Рин Сима из «Лагеря на свежем воздухе»).

Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»

«Тысячелетняя кровавая война» — заключительная арка легендарного сёнэн—сериала «Блич», охватывающая с 55-го по 74-й том оригинальной манги Тайто Кубо. Правда, мангака обещает, что в аниме также будут сражения с участием новых персонажей, которых не было на бумаге.

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Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война» фотографии
Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война» фотографии
Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война» фотографии
Ванденрейх возвращается: новый трейлер сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война» фотографии
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