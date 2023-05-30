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Марина Александрова и Антон Васильев расскажут об «Открытом браке» 15 июня

30 мая
2023 год

Новости кино >>
30 мая 2023

Премьера комедийной мелодрамы «Открытый брак» с Мариной Александровой и Антоном Васильевым состоится 15 июня в Okko. За режиссуру сериал отвечал Иван Китаев, работавший над «Бывшими», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Марина Александрова и Антон Васильев расскажут об «Открытом браке» 15 июня
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главным героям Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы и сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они – образцовая пара. Но, оказавшись в гуще проблем, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Привычный ритм жизни сбивается, и Оксана задает себе вопросы, ответов на которые, она так боялась последние годы – кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы женщина предлагает Севе попробовать открытый брак.

Неохотно, но Сева соглашается. Сам он уже давно живет двойными стандартами, у него есть любовница – учительница их младшего сына. В конце концов, для него это win-win: жена остается на месте, любовница тоже, плюс – ни к чему не обязывающие легитимные связи на стороне. В итоге вместо моря удовольствия и решения всех проблем, появляются новые. В отчаянном стремлении к счастью, герои вынуждены заново пересмотреть свое отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом. В конце концов, 40 – это всего лишь два раза по 20.

В проекте также сыграли Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Юлия Гаврилина, Кирилл Плетнев, Ксения Каталымова и Константин Крюков.

Марина Александрова и Антон Васильев расскажут об «Открытом браке» 15 июня
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«История, которая происходит с главными героями Оксаной и Севой, затрагивает вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов. Каждый человек мучительно ищет ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. В нашем сериале обо всем этом рассказано с юмором, легко и иронично. В нем гармонично сочетаются серьезные драматические переживания героев и откровенно комедийные забавные ситуации. Синтез разных жанров, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом — одна из самых привлекательных, но и самых сложных задач для режиссера и актеров», — отметил постановщик Иван Китаев.
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Марина Александрова и Антон Васильев расскажут об «Открытом браке» 15 июня фотографии
Марина Александрова и Антон Васильев расскажут об «Открытом браке» 15 июня фотографии
Марина Александрова и Антон Васильев расскажут об «Открытом браке» 15 июня фотографии
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