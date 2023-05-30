«Нину» с Пересильд и Цыгановым покажут на Шанхайском международном кинофестивале

Оригинальный проект KION посвящен истории Нины, у которой есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан, бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Ее муж не против, он доверяет Нине и не видит ничего плохого, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни всех героев.
Помимо Пересильд и Цыганова в ленте сыграли Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. За сценарий отвечала Любовь Мульменко («Купе номер шесть») при участии Бычковой. Фильм «Нина» создан кинокомпаниями Pan-Atlantic Studio (Россия) и 20 Steps (Грузия) при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство от «МТС Медиа».
Шанхайский международный кинофестиваль ежегодно проводится с 1993 года и является одним из крупнейших киносмотров Китая. Показ «Нины» состоится 13 июня. В конкурсе также представлены работы из Великобритании, Испании, Бельгии, Индии, Ирана, Японии и Китая.
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