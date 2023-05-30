Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов»

По сюжету Гавр (Михаил Пореченков), главарь ОПГ из провинциального города, спустя 15 лет заключения выходит из тюрьмы и решает воплотить в жизнь идею, которую долго обдумывал, отбывая срок. Снять правдивое кино про бандитов, которое честно расскажет о судьбе, приключениях и понятиях этих людей. Помогать Гавру будут его друзья — ворчливый таксист Беляш (Станислав Дужников) и охранник из ЧОПа Колян (Михаил Евланов). Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера (Дмитрий Нагиев), который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники.
«Прочитав сценарий, я понял, что этот текст — неплохая основа для кинохулиганства, в хорошем смысле этого слова. Вовлеченность каждого артиста и всех членов съемочной группы в нестандартный "мир чудаков" очень чувствовалась, поэтому съемки проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее», — рассказал режиссер сериала Сергей Малюгов, ранее работавший над проектом «Под защитой» и несколькими сезонами «Морских дьяволов».
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