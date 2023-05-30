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Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов»

30 мая
2023 год

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30 мая 2023

Премьера комедийного сериала «Кино про бандитов» состоится 15 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER. Главные роли в проекте исполнили Михаил Пореченков и Дмитрий Нагиев, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету Гавр (Михаил Пореченков), главарь ОПГ из провинциального города, спустя 15 лет заключения выходит из тюрьмы и решает воплотить в жизнь идею, которую долго обдумывал, отбывая срок. Снять правдивое кино про бандитов, которое честно расскажет о судьбе, приключениях и понятиях этих людей. Помогать Гавру будут его друзья — ворчливый таксист Беляш (Станислав Дужников) и охранник из ЧОПа Колян (Михаил Евланов). Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера (Дмитрий Нагиев), который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники.

В актерский состав также вошли Наталья Бочкарева, Анна Банщикова, Сергей Астахов, Игорь Жижикин, Эммануил Виторган, Анна Снаткина, Владимир Гарцунов и другие.

Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Прочитав сценарий, я понял, что этот текст — неплохая основа для кинохулиганства, в хорошем смысле этого слова. Вовлеченность каждого артиста и всех членов съемочной группы в нестандартный "мир чудаков" очень чувствовалась, поэтому съемки проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее», — рассказал режиссер сериала Сергей Малюгов, ранее работавший над проектом «Под защитой» и несколькими сезонами «Морских дьяволов».
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Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов» фотографии
Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов» фотографии
Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов» фотографии
Криминальный авторитет Михаил Пореченков снимет «Кино про бандитов» фотографии
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