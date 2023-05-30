Олег Чугунов и Виталий Андреев вернутся на школьную скамью в веб-сериале «Зумеры»

Завершились съемки веб-сериала «Зумеры». Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета, который занимался производством проекта совместно с Продюсерским центром «ВГИК-Дебют».
фото: Пресс-служба Института развития интернета
В центре сюжета — молодая учительница-практикантка и ее ученики-десятиклассники. Выпускница педагогического вуза будет искать подходы к парням и девушкам, которые должны задуматься о том, кем станут во взрослой жизни. Ученики испытывают первые серьезные чувства, принимают первые важные решения, стремятся заявить о себе, стараются понять возможности и увидеть перспективы.
В сериале заняты актеры Олег Чугунов, Виталий Андреев и блогеры Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Николай Гасымов и Елизавета Евсеева. Роль учительницы исполняет Алена Белева — призер конкурса «Лучшие педагоги Москвы в номинации «Сердца отдаю детям». Съемки проекта прошли в московских школах.
фото: Пресс-служба Института развития интернета
Сценарий «Зумеров» написали Серафим Чихладзе, автор короткометражных фильмов «Долгая жизнь стукача» и «Мой друг зомби», и Степан Савинский. Режиссером выступил Даниэл Ким, работавший над клипами Элджея, Gayazov Brothers, Вани Дмитриенко, Хабиба, Рамиля и других исполнителей. По словам авторов проекта, они хотят показать на примере «трудного» класса обычной общеобразовательной школы, как меняется система образования в России, какие возможности для самореализации открыты для молодых ребят.
В сериале 32 серии продолжительностью по одной минуте каждая – 4 сезона по восемь серий. Премьера «Зумеров» состоится на платформе Yappy уже в июне 2023 года.
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