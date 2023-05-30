Олег Чугунов и Виталий Андреев вернутся на школьную скамью в веб-сериале «Зумеры»

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Звездный актерский состав в драме Андрея Смирнова о последнем годе сталинского террора

«За нас с вами»: Овраги государства

Посмотришь — как будто в Японии побываешь

Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме

«Вы совсем не похожи на грузинку!»

«Моя внешность считалась очень сложной»: Нино Нинидзе о странных комментариях в свой адрес

Евдокия Лаврухина приняла Ивана Жидкова за своего кота в мелодраме «Мур-мур, Амур»

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«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер»

Актриса поняла, что не способна быть удобной для всех