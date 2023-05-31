Дмитрий Фрид познакомится с «Некрасивой подружкой»

В «Провинциальном детективе» произошла замена одной из главных героинь – Екатерину Дубакину заменит Екатерина Копанова. Она появится в роли старшей медсестры Ольги, которая вместе с заведующей библиотекой Татьяной (Мария Антонова), спасаясь от быта и однообразных будней маленького городка, расследует преступления. И помогают им в этом не только собственные интуиция, настойчивость и проницательность, но и известные детективные персонажи. На этот раз это будут Мисс Марпл, Шерлок Холмс в исполнении Ларисы Удовиченко и Александра Яцко. Во втором сезоне также можно будет увидеть Елену Аросьеву, Раису Рязанову, Мариэтту Цигаль-Полищук и Юлию Юрченко. Всего к показу готовится три эпизода – «Убийство с привкусом любви», «Игра в ложь» и «Пока смерть не соединит нас».
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Юлия Юрченко также вновь появится в роли Алены в «Некрасивой подружке». Сейчас в работе находятся четыре новых сезона. «Дамский отдел» ждут не только новые расследования, но и интриги и неожиданности в личной жизни. Так, Тоня, которая не так давно наконец обрела счастье, начнет сомневаться в верности супруга, который ко всему прочему становится подозреваемым в одном из дел.
Появится в проекте и Дмитрий Фрид, которого зрители ТВЦ помнят по сериалу «Анна-Детективъ». Он примерит образ Евгения Фрида, слепого скрипача и всемирно известного вундеркинда, ослепшего в подростковом возрасте после травмы головы, нанесенной его отцом. Теперь судьба готовит музыканту новые испытания: его отец убит, а он сам становится главным подозреваемым.
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