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Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника

31 мая
2023 год

Новости кино >>
31 мая 2023
В Москве начались съемки лирической комедии «Зять» с Яном Цапником, Дмитрием Нагиевым и Дарьей Петриченко. Об этом сообщает пресс-служба компании «ВайТ Медиа», занимающейся производством проекта совместно с Berg Sound.

Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника
фото: Пресс-служба компании «ВайТ Медиа»

В центре сюжета оказывается примерный муж и образцовый отец Олег (Цапник), чья юная дочь Алена (Дарья Петриченко) влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца — Антона (Дмитрий Нагиев). С Олегом их объединяет не просто дружба, а по-настоящему бурная молодость. Будущий зять с непростым прошлым не внушает доверия и продолжает жить безбашенной жизнью, но Алене, вероятно, нравятся именно такие мужчины.

В кадре компанию исполнителям главных ролей составят Ирина Пегова, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и Дмитрий Красилов.

Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника
фото: Пресс-служба компании «ВайТ Медиа»

«Это история о любви и о кризисе любви. У одного героя он выражается в отцовской гиперопеке, у второго — в поиске новой сверхчувствительности. Ну и, конечно, это ироничный взгляд на жизненный сумбур мужчин за 40, вечный поиск себя и обретение нового статуса», — говорит режиссер фильма Анарио Мамедов.

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В прокат комедия «Зять» выйдет зимой 2024 года.
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Никита КасьяненкоДмитрий КрасиловАнарио МамедовАртём МининДмитрий НагиевИрина ПеговаДарья ПетриченкоГригорий СиятвиндаЯн ЦапникЛюся Чеботина
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Зять

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Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника фотографии
Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника фотографии
Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника фотографии
Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника фотографии
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