Дмитрий Нагиев готовится стать «Зятем» Яна Цапника

В центре сюжета оказывается примерный муж и образцовый отец Олег (Цапник), чья юная дочь Алена (Дарья Петриченко) влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца — Антона (Дмитрий Нагиев). С Олегом их объединяет не просто дружба, а по-настоящему бурная молодость. Будущий зять с непростым прошлым не внушает доверия и продолжает жить безбашенной жизнью, но Алене, вероятно, нравятся именно такие мужчины.
«Это история о любви и о кризисе любви. У одного героя он выражается в отцовской гиперопеке, у второго — в поиске новой сверхчувствительности. Ну и, конечно, это ироничный взгляд на жизненный сумбур мужчин за 40, вечный поиск себя и обретение нового статуса», — говорит режиссер фильма Анарио Мамедов.
Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В прокат комедия «Зять» выйдет зимой 2024 года.
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