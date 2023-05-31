Минкультуры обновило экспертные советы по отбору фильмов для господдержки

Министерство культуры РФ обновило экспертные советы по отбору игровых, документальных, анимационных проектов и фильмов для детей и юношества, чьи авторы претендуют на господдержку в виде субсидий на производство. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
В состав совета по отбору игровых фильмов для детей и юношества вошли актер и по совместительству депутат Госдумы Дмитрий Певцов, а также представители РПЦ — настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.
Председателем экспертных советов выступит Дмитрий Давиденко, глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ.
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