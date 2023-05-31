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Минкультуры обновило экспертные советы по отбору фильмов для господдержки

31 мая
2023 год

Новости кино >>
31 мая 2023
Министерство культуры РФ обновило экспертные советы по отбору игровых, документальных, анимационных проектов и фильмов для детей и юношества, чьи авторы претендуют на господдержку в виде субсидий на производство. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Минкультуры обновило экспертные советы по отбору фильмов для господдержки
фото: РИА Новости

Так, до отбора дебютных, авторских и экспериментальных национальных игровых фильмов и картин социально значимой тематики допущено 23 эксперта. Из совета выбыли представители МТС Медиа, Плюс Студии, Иви, START, Okko, режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и Алексей Федорченко, сценарист Андрей Золотарев, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, директор частного фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, гендиректор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева. При этом членом совета стал Алексей Пиманов, продюсер и ведущий программы «Человек и закон».

В состав совета по отбору игровых фильмов для детей и юношества вошли актер и по совместительству депутат Госдумы Дмитрий Певцов, а также представители РПЦ — настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Председателем экспертных советов выступит Дмитрий Давиденко, глава Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   31.05.2023 - 16:44
Мда. Ну если до священников дошли, значит точно будут хорошо распределены средства. Видеть в этих рядах певцова не удивительно. читать далее>>
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