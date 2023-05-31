Алексей Славкин снова попадет во «Френдзону»

Сериал «Френдзона» вернется со вторым сезоном. О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где в этом году состоится премьера новых эпизодов.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Спустя год после событий первого сезона Кирилл (Алексей Славкин), с позором отчисленный с психфака, оказывается в тупике: работа барменом не приносит удовольствия, друзья отдаляются, а любимая девушка Марина сбегает в тот день, когда он собирался сделать ей предложение. Чтобы вернуть ее, Кирилл решает разобраться, почему одни люди уходят от других. Ради этого он едет в Геленджик к маме, когда-то также бросившей его.
«Главное отличие второго сезона в том, что появляется диалог между детьми и взрослыми, которых здесь представляет мама Кирилла. Через нее раскрываются новые проблемы героя», — рассказал Алексей Славкин.
По словам режиссера Федора Кравчука, второй сезон одновременно продолжает историю и становится почти самостоятельным произведением: «Новая история задает сложные и всегда актуальные вопросы — почему люди расстаются, какие бывают типы привязанности, как правильно выйти из отношений? В поиске ответов Кирилл оставит столицу и окажется в городе у моря, с которым его связывают события и герои из прошлого. И где он, наконец, сможет по-настоящему узнать себя и разобраться в первопричинах своих проблем».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Первый сезон «Френдзоны» стал победителем премии Realist Web Fest 2022, вошел в шорт-листы Digital Reporter и Национальной премии интернет-контента. Проект создается при поддержке Института развития интернета.
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