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Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна»

31 мая
2023 год

Новости кино >>
31 мая 2023
Агата Муцениеце и Рената Пиотровски сыграли в короткометражном фильме «Слишком хорошая Анна». За постановку отвечала режиссер Яна Климова-Юсупова, дебютировавшая с полным метром «Просточеловек». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна»
фото: Пресс-служба проекта «Слишком хорошая Анна»

«Это драматическая история с элементами черной комедии. В кадре всего два человека: Рената Пиотровски в роли слишком хорошей Анны и Агата Муцениеце в роли любовницы ее мужа. Но за короткую фазу нам открываются судьбы — и мы задаемся вопросом, кто же из них (и из нас) на самом деле, хороший?» — рассказывает Яна Климова-Юсупова.

По сюжету семейная пара выясняет отношения, учитывая неожиданное обстоятельство — труп на заднем сиденье. Было ли преступление? Кто виноват? И что делать? На третий вопрос, возможно, придется отвечать чуть позже, ведь, по словам режиссера, короткометражка вполне может стать завязкой сериала для онлайн-платформы.

Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна»
фото: Пресс-служба проекта «Слишком хорошая Анна»

«Говорят, у влюбленных должна быть химия, — так и у партнеров в кино, на сцене, в искусстве должна быть химия. У нас с Яной и Ренатой она на 100% есть. И то, как мы снимались в этом фильме, тоже вызывало трепет: характеры рождались из тонких мелочей, история, которую нарочно не придумаешь, складывалась спонтанно. Какие-то случайные интуитивные ситуации помогали нам отшлифовывать образы в моменте и помогали говорить на такую важную, животрепещущую тему — тему любви», — уверяет Агата Муцениеце.
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Яна Климова-ЮсуповаАгата МуцениецеРената Пиотровски
фильмы
ПросточеловекСлишком хорошая Анна

фотографии >>
Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна» фотографии
Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна» фотографии
Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна» фотографии
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