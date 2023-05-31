Агата Муцениеце и Рената Пиотровски выясняют отношения в коротком метре «Слишком хорошая Анна»

«Это драматическая история с элементами черной комедии. В кадре всего два человека: Рената Пиотровски в роли слишком хорошей Анны и Агата Муцениеце в роли любовницы ее мужа. Но за короткую фазу нам открываются судьбы — и мы задаемся вопросом, кто же из них (и из нас) на самом деле, хороший?» — рассказывает Яна Климова-Юсупова.
По сюжету семейная пара выясняет отношения, учитывая неожиданное обстоятельство — труп на заднем сиденье. Было ли преступление? Кто виноват? И что делать? На третий вопрос, возможно, придется отвечать чуть позже, ведь, по словам режиссера, короткометражка вполне может стать завязкой сериала для онлайн-платформы.
фото: Пресс-служба проекта «Слишком хорошая Анна»
«Говорят, у влюбленных должна быть химия, — так и у партнеров в кино, на сцене, в искусстве должна быть химия. У нас с Яной и Ренатой она на 100% есть. И то, как мы снимались в этом фильме, тоже вызывало трепет: характеры рождались из тонких мелочей, история, которую нарочно не придумаешь, складывалась спонтанно. Какие-то случайные интуитивные ситуации помогали нам отшлифовывать образы в моменте и помогали говорить на такую важную, животрепещущую тему — тему любви», — уверяет Агата Муцениеце.
обсуждение >>