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Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди»

31 мая
2023 год

Новости кино >>
31 мая 2023
В сети появился дублированный трейлер хоррор-триллера «Два, три, демон, приди» режиссёров Дэнни и Майкла Филиппу и независимой студии А24, подарившей зрителям «Всё везде и сразу», «Все страхи Бо» и другие фильмы.


Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.

Роли в картине исполнили Софи Уайлд, Миранда Отто, Александра Дженсен, Касс Камерфорд, Маркус Джонсон, Зои Теракес, Отис Дханджи, Александрия Стеффенсен и другие.

Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди»

«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время, — признались режиссёры. — Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над «Два, три, демон, приди!».

Мировая премьера ленты состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. А в российский прокат «Два, три, демон, приди» выйдет 17 августа.
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Александра Дженсен (II)Маркус ДжонсонОтис ДханджиКасс КамерфордМиранда ОттоАлександрия СтеффенсенЗои ТеракесСофи Уайлд
фильмы
Два, три, демон, приди!

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Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди» фотографии
Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди» фотографии
Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди» фотографии
Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди» фотографии
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