Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди»

В сети появился дублированный трейлер хоррор-триллера «Два, три, демон, приди
» режиссёров Дэнни
и Майкла Филиппу
и независимой студии А24, подарившей зрителям «Всё везде и сразу
», «Все страхи Бо
» и другие фильмы.
Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное — уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.
Роли в картине исполнили Софи Уайлд
, Миранда Отто
, Александра Дженсен
, Касс Камерфорд
, Маркус Джонсон
, Зои Теракес
, Отис Дханджи
, Александрия Стеффенсен
и другие.
«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время
, — признались режиссёры. — Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над «Два, три, демон, приди!
».
Мировая премьера ленты состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. А в российский прокат «Два, три, демон, приди
» выйдет 17 августа.
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