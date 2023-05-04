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Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!)

4 мая
2023 год

Новости кино >>
4 мая 2023

В официальном твиттере популярного дунхуа «Агент времени» выложили трейлер второго сезона, который — ура?! — обещают уже этим летом. Кто еще не смотрел сериал — будьте осторожны: промо-ролик содержит спойлеры к первому сезону. Предыдущее видео можно посмотреть в анонсе второго сезона.


Бесшабашный брюнет Чэн Сяоши и рассудительный блондин Лу Гуан — сотрудники скромного фотоателье. Однако под вывеской мастерской «Время» происходят куда более странные дела, чем просто съемка и печать фотоснимков. Парни обладают уникальными способностями: один с помощью фотографии может перемещаться в прошлое, оказываясь в теле того, кто сделал снимок, а другой видит события, произошедшие в течение 12 часов с момента съемки. Во избежание непредсказуемых последствий путешественники во времени придумали себе определенные правила, но соблюдать их удается далеко не всегда.

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В оригинале Чэна Сяошина озвучивает Шан Цин Су (Жулань Цзинь из «Магистра темного пути» и Цю из фильма «По ту сторону океана»), а Лу Гуана — Тянь Сян Ян (Гуанъяо Цзинь из того же «Магистра...» и Шу Лу из «Пощади меня, великий господин!»). В Японии их дублировали Тосиюки Тоёнага (Юри Кацуки из «Юри на льду» и Кадзуки Курусу из «Папаш-дружбанов») и Такахиро Сакураи (Аратака Рэйгэн из «Моб Психо 100» и Сугуру Гэто из «Магическая битва»), который, правда, наверняка заменят после скандала с изменой.

Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!)

Производство ведется на студии LAN при содействии Haoliners Animation LeagueБлагословение небожителей», «Серебряный страж»).
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Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!) фотографии
Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!) фотографии
Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!) фотографии
Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!) фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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