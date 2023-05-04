Срочное фото: второй сезон «Агента времени» выйдет летом (есть трейлер!)

В официальном твиттере популярного дунхуа
«Агент времени
» выложили трейлер второго сезона, который — ура?! — обещают уже этим летом. Кто еще не смотрел сериал — будьте осторожны: промо-ролик содержит спойлеры к первому сезону. Предыдущее видео можно посмотреть в анонсе второго сезона
.
Бесшабашный брюнет Чэн Сяоши и рассудительный блондин Лу Гуан — сотрудники скромного фотоателье. Однако под вывеской мастерской «Время» происходят куда более странные дела, чем просто съемка и печать фотоснимков. Парни обладают уникальными способностями: один с помощью фотографии может перемещаться в прошлое, оказываясь в теле того, кто сделал снимок, а другой видит события, произошедшие в течение 12 часов с момента съемки. Во избежание непредсказуемых последствий путешественники во времени придумали себе определенные правила, но соблюдать их удается далеко не всегда.
Читать
«Летнее время» — аниме про игры со временем
В оригинале Чэна Сяошина озвучивает Шан Цин Су
(Жулань Цзинь из «Магистра темного пути
» и Цю из фильма «По ту сторону океана
»), а Лу Гуана — Тянь Сян Ян
(Гуанъяо Цзинь из того же «Магистра...» и Шу Лу из «Пощади меня, великий господин!
»). В Японии их дублировали Тосиюки Тоёнага
(Юри Кацуки из «Юри на льду
» и Кадзуки Курусу
из «Папаш-дружбанов
») и Такахиро Сакураи
(Аратака Рэйгэн
из «Моб Психо 100
» и Сугуру Гэто
из «Магическая битва
»), который, правда, наверняка заменят после скандала с изменой.
Производство ведется на студии LAN
при содействии Haoliners Animation League
(«Благословение небожителей
», «Серебряный страж
»).
обсуждение >>