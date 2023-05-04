Александра Бурьянова, Максим Радугин и Алексей Вакулов остались «Без права на любовь»

«Наш проект о борьбе за право стать счастливой. Моя героиня — Катя готова отказаться от своей мечты и пожертвовать всем ради любви», — поведала о своем персонаже Александра Бурьянова.
По сюжету две молодые женщины Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но вторая умирает при родах, а первая теряет ребенка. Павел Кузнецов, муж Иры, приглашает Катю стать кормилицей его новорожденной дочки, и для героини это становится спасением. Она привязывается к ребенку и Павлу, который помогает ей пережить горе потери. Павлу тоже понравилась нежная и обаятельная девушка. Андрей, гражданский муж Кати, узнав, что их ребенок умер и она теперь живет в доме влиятельного чиновника, решает использовать ее в корыстных целях. Вместе со своей любовницей он шантажирует Павла с помощью информации о Катином темном прошлом, о котором она предпочла бы забыть. Павел рискует попасть в центр скандала, но Катя прикладывает все силы, чтобы помочь любимому.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Максима Радугина, «актеры всегда испытывают волнение перед первым съемочным днем – новый режиссер, группа, партнеры, нужно найти "зерно" роли и правильно "направить" своего героя. В этом проекте у нас все сложилось идеально».
«Если бы меня попросили описать моего героя одним словом, то я бы сказал "правильный". Именно так он поступает в работе, в быту, в отношениях, раскладывает всю свою жизнь и чувства по полочкам. Но вдруг появляется "неправильная" Екатерина, живущая в хаосе и водовороте эмоций. Кажется, что у них нет ничего общего, но чувства к ней разрушают его систему координат. Наша история о том, что для настоящего счастья достаточно просто любить без условий», — говорит Алексей Вакулов.
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