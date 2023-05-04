Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон поселится в «Автомобильном городе» Тимура Бекмамбетова

Звезда сериала «Джек Ричер
» Алан Ричсон
получил главную роль в экшн-триллере Тимура Бекмамбетова
«Автомобильный город» (Motor City), уверяет Variety
.
Ричсону предстоит воплотить образ Джона Миллера, проживающего в Детройте. Отсидев положенный срок в тюрьме, он планирует отомстить подставившим его людям. Зрителей ожидает «захватывающее визуальное повествование с потрясающе поставленными и стильными экшн-сценами».
Продюсерами картины выступят Грег Сильверман и Джон Берг вместе с Клиффом Робертсом и Чадом Сент-Джоном, которые также написали сценарий. Музыку сочинит уроженец Детройта Джек Уайт
. Лента будет представлена кинокомпанией Black Bear Intl. международным покупателям на ближайшем каннском кинорынке Marché du Film. Права на внутренний прокат принадлежат WME Independent и Stampede Ventures.
«У нас есть невероятный сценарий, который переносит нас в ужасно темный мир. Я очень рад воплотить эту историю в жизнь на большом экране. С помощью нашего замечательного актерского состава и талантливой съемочной группы мы готовы создать потрясающее кинематографическое зрелище», —
цитирует издание Бекмамбетова.
«Город моторов» станет для Бекмамбетова возвращением в жанр боевика. В 2008 году он осуществил киноадаптацию комикса Марка Миллара
«Особо опасен
» с Джеймсом Макэвоем
, Анджелиной Джоли
и Морганом Фриманом
. Лента заработала 342 миллиона долларов, тем самым став одним из самых успешных фильмов года.
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