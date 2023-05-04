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Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон поселится в «Автомобильном городе» Тимура Бекмамбетова

4 мая
2023 год

Новости кино >>
4 мая 2023
Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон получил главную роль в экшн-триллере Тимура Бекмамбетова «Автомобильный город» (Motor City), уверяет Variety.

Звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон поселится в «Автомобильном городе» Тимура Бекмамбетова
фото: joblo.com

Ричсону предстоит воплотить образ Джона Миллера, проживающего в Детройте. Отсидев положенный срок в тюрьме, он планирует отомстить подставившим его людям. Зрителей ожидает «захватывающее визуальное повествование с потрясающе поставленными и стильными экшн-сценами».

Продюсерами картины выступят Грег Сильверман и Джон Берг вместе с Клиффом Робертсом и Чадом Сент-Джоном, которые также написали сценарий. Музыку сочинит уроженец Детройта Джек Уайт. Лента будет представлена кинокомпанией Black Bear Intl. международным покупателям на ближайшем каннском кинорынке Marché du Film. Права на внутренний прокат принадлежат WME Independent и Stampede Ventures.

Тимур Бекмамбетов
фото: m24.ru

«У нас есть невероятный сценарий, который переносит нас в ужасно темный мир. Я очень рад воплотить эту историю в жизнь на большом экране. С помощью нашего замечательного актерского состава и талантливой съемочной группы мы готовы создать потрясающее кинематографическое зрелище», — цитирует издание Бекмамбетова.

«Город моторов» станет для Бекмамбетова возвращением в жанр боевика. В 2008 году он осуществил киноадаптацию комикса Марка Миллара «Особо опасен» с Джеймсом Макэвоем, Анджелиной Джоли и Морганом Фриманом. Лента заработала 342 миллиона долларов, тем самым став одним из самых успешных фильмов года.
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   4.05.2023 - 13:30
Если честно, даже не знала, что Тимур Бекмамбетов все еще что-то делает. Мне казалось, что он просто деньги на Елках гребет и больше вообще ничего не занимается читать далее>>
Всего сообщений: 1
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