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Иван Янковский откроет «Плейлист волонтера» 18 мая

4 мая
2023 год

Новости кино >>
4 мая 2023

С 18 мая в Okko стартует показ новой восьмисерийной драмы Максима Свешникова «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного true-story романа участника поисково-спасательных работ Артёма Ляшенко (Мршавко Штапич). Сериал рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Иван Янковский откроет «Плейлист волонтера» 18 мая
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Съемки "Волонтера" складывались просто блестяще! Мои партнеры на площадке ― большие профессионалы, обаятельные, добрые и хорошие люди. Все работали по-партнерски, всё на юморе ― одно удовольствие взаимодействовать с такими артистами в кадре. История в сериале не простая ― поиск людей и поиск себя. Мой герой, Штапич ― персонаж, как будто перекочевавший из "Отпуска в сентябре" и "Полетов во сне и наяву" сюда, в наше время, как герой Хабенского из "В движении", только немного в другом сеттинге. Но это было невероятное путешествие», — рассказал исполнитель главной роли Иван Янковский.

По сюжету Штапич очень рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, ― людей, по-настоящему горящих своим делом. Очень быстро Штапич превращается в звезду отряда, но успех на профессиональном поприще не приносит желаемого счастья. Он продолжает метаться между бывшей женой, неинтересными ему, но готовыми на все боевыми подругами и девушкой по прозвищу Кукла, к которой у него возникают сильные чувства. Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало. Ему предстоит проделать огромную работу над собой.

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«Если кто-то и мог экранизировать книгу, это должен был быть Максим Свешников, — считает автор сценария Артём Ляшенко. — С его подачи мой образчик "грязной" литературы превратился в этакий панк-нуар, страшный, веселый и лихой, как и вся русская жизнь. Как автор ― и книги, и сценария ― я доволен киновоплощениями героев: кастинг безупречен, и это тот самый случай, когда артисты не просто играли, а предлагали, и в сериале есть сцены, подсказанные актерами прямо на площадке. Благодарен всем и каждому в съемочной группе, наши товарищи мокли, мерзли, терпели и то, что можно увидеть на экране ― результат порой изнурительного коллективного труда».

Компанию Янковскому составили Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артём Федотов, Дмитрий Чеботарёв, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Маргарита Адаева, Александра Урсуляк, Евгения Дмитриева и другие актеры. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Илья Авербах и художник-постановщик Дарья Уфимцева, а за музыку — композитор Максим Кузниченков.



По словам продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, «"Плейлист волонтера" ― яркий пример интертеймента со смыслом. Для Okko это одна из ключевых ценностей: доносить смысл через развлечение. Мы ценим внимание и время нашего зрителя, который, уверен, не просто получит удовольствие от просмотра сериала, но и сделает определенные для себя выводы. Это сериал про молодость и энергию, которая тратится не впустую, а со всей искренностью и чистотой помыслов направляется на то, чтобы помогать людям. Именно в этой помощи невероятный герой Вани Янковского умудряется найти единственно правильный путь ― поиск любви и себя. И та история, которую Максим Свешников нам рассказывает в паре с прекрасным музыкальным оформлением завораживает и формирует определенный вайб Данилы Багрова. Прекрасный пример того, каким может быть современный герой».

Первый эпизод «Плейлиста волонтера» показали в рамках конкурсной программы Второго российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, где ему вручили четыре награды: главный приз жюри СМИ, спецприз от «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля, приз за оригинальную музыку и оригинального актера (Янковский).
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Иван Янковский откроет «Плейлист волонтера» 18 мая фотографии
Иван Янковский откроет «Плейлист волонтера» 18 мая фотографии
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