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Дети отправляются в далекое путешествие в трейлере «Короля-львенка»

4 мая
2023 год

Новости кино >>
4 мая 2023

В сети появился трейлер приключенческого фильма для всей семьи «Король-львенок», который компания «Экспонента Фильм» выпустит в российский прокат 1 июня.



Это трогательная история о львенке по кличке Кинг, сбежавшем из клетки при перевозке в аэропорту и спрятавшемся в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают спасти малыша и отправить его в Африку. Они сбегают из дома, находят своего дедушку и вместе отправляются в захватывающее приключение, которое научит их дружить, прощать и общаться друг с другом.

Режиссером картины выступил Давид Моро. По его словам, он «давно мечтал о снять приключенческий фильм, вроде тех, что так волновали меня в детстве. И когда продюсеры Дидар Домери и Лоран Боден предложили мне рассказ Жан-Батиста Андреа, я увидел в этом знак. Я наполнил этот проект своими детскими кино воспоминаниями в детстве: Джо Данте, Спилберг, Доннер, Бэдэм... истории обычных детей, которые столкнулись с неординарными событиями. Что мне особенно нравится в этих фильмах, так это их правдоподобность. Неважно летаешь ли ты на велосипеде или строишь космический шаттл из мусорного ведра».

Дети отправляются в далекое путешествие в трейлере «Короля-львенка»

В картине сыграли Жерар Дармон, Лу Ламбрешт, Тибо де Монталамбер, Клементина Баэр и другие актеры.

«Несколько дней работы с настоящим львенком были очень особенными. Когда Кинг прибывал на съемочную площадку, это было похоже на съемку с голливудской звездой. Я помню, что каждый раз, когда он приходил обстановка была почти религиозной, такой подарок для узкого круга команды. Ты понимаешь, что это животное еще совсем малыш, но он все равно лев и потому очень импозантное существо! Вы можете буквально почувствовать ту силу, которую он будет иметь во взрослом возрасте. И когда он несчастен или ему надоела сниматься ты сразу чувствуешь. Но на самом деле он был так хорош в кадре, что мы все снимали с первого дубля. Максимум с двух», — вспоминает режиссер.
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