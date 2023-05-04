Жюлия Дюкурно, Пол Дано и Бри Ларсон включены в состав жюри 76-го Каннского кинофестиваля

Объявлен
состав жюри 76-го Каннского международного кинофестиваля, который состоится с 16 по 27 мая.
В оценке работ председателю жюри конкурса Рубену Эстлунду
помогут актеры Бри Ларсон
, Пол Дано
и Дени Меноше
, режиссеры Жюлия Дюкурно
, Дамиан Сифрон
, Марьям Тузани (Марокко), Рунгано Ниони (Замбия) и афганский писатель Атик Рахими.
Параллельную секцию «Особый взгляд» возглавит Джон Си Рейли
, а компанию ему составят актрисы Паула Бир
, Эмили Декен
и режиссеры Алис Винокур
и Дэви Шу (Камбоджа). Почетную «Золотую Пальмовую ветвь» вручат Майклу Дугласу
.
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