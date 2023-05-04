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Жюлия Дюкурно, Пол Дано и Бри Ларсон включены в состав жюри 76-го Каннского кинофестиваля

4 мая
2023 год

Новости кино >>
4 мая 2023
Объявлен состав жюри 76-го Каннского международного кинофестиваля, который состоится с 16 по 27 мая.


В оценке работ председателю жюри конкурса Рубену Эстлунду помогут актеры Бри Ларсон, Пол Дано и Дени Меноше, режиссеры Жюлия Дюкурно, Дамиан Сифрон, Марьям Тузани (Марокко), Рунгано Ниони (Замбия) и афганский писатель Атик Рахими.

Параллельную секцию «Особый взгляд» возглавит Джон Си Рейли, а компанию ему составят актрисы Паула Бир, Эмили Декен и режиссеры Алис Винокур и Дэви Шу (Камбоджа). Почетную «Золотую Пальмовую ветвь» вручат Майклу Дугласу.
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№ 1
Pumpkin   4.05.2023 - 16:33
вообще конечно весьма интересный выбор жюри. кажется, что я знаю вообще только одного человека в списке ахаах но ладно, главное, чтобы судили справедливо читать далее>>
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