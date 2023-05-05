В День Победы состоится премьера фильма «Топор 1945» с Андреем Смоляковым

В День Победы, 9 мая, НТВ покажет все части военной драмы «Топор» с Андреем Смоляковым в главной роли. Также в эфире состоится премьера четвертого фильма «Топор. 1945», уточняет пресс-служба телеканала.
События продолжения происходят зимой 1945 года. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии. В разведроту приходит пополнение – молодые ребята без боевого опыта. Командование решает их поберечь, и оставить в тылу, в небольшом поместье на побережье, а командиром подразделения назначают Ивана Родина, сославшись на его ранение. Однажды один из бойцов в сарае под слоем угля находит два больших ящика, набитых предметами искусства из золота и картинами. Потоцкий, искусствовед по образованию, бегло осматривает находки и заявляет, что это — настоящее сокровище, греческое и римское золото, картины и украшения времен эпохи Возрождения, скорее всего, награбленные фашистами из частных и государственных коллекций. Хозяин поместья не отпирается, говорит, что, вероятно, ящики оставила квартировавшая тут рота СС. И, как вскоре выясняется, немцы про оставленные сокровища не забыли.
«Мы опирались на множество реальных фактов. Действие фильма происходит зимой, в январе 1945 года, во время начала Кёнигсбергской операции. В одном из мест дислокации Ивана Родина оставляют в имении вместе с молодыми и неопытными бойцами, а сама разведрота уходит дальше. В этом же имении находят награбленные из музеев немцами экспонаты: золото, картины. Вокруг этого все действие и происходит. Опытные диверсанты натыкаются на молодых бойцов, которые должны выжить и дать им отпор. Это тоже реальные факты, потому что уже тогда немцы понимали, каким будет исход войны. Они делали так называемые "схроны" и прятали эти сокровища, например, в альпийских горах, в шахтах. То есть это вещи непридуманные, мной даже была некогда снята серия документальных фильмов по этим событиям. Отсюда и была взята идея фильма, когда в шахте были найдены настоящие шедевры мирового искусства», — рассказал автор сценария, режиссер и продюсер картины Вадим Островский.
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