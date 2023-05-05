В День Победы состоится премьера фильма «Топор 1945» с Андреем Смоляковым

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Актёр стал отцом в третий раз

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

Интервью

Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли»

Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу