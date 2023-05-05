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Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы»

5 мая
2023 год

Новости кино >>
5 мая 2023
Дарья Ленда и Владимир Колганов сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Андрея Иванова «Пока идут часы», сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Во время съемок было много сложных сцен, потому что моя героиня сталкивается с серьезными жизненными трудностями. Пропустить ее переживания через себя и прожить эту жизнь искренне – непростая актерская задача. Мне очень помогали мои прекрасные партнеры. Я думаю, что у нас сложилась творческая и талантливая команда», — рассказала Дарья Ленда.

По сюжету несчастья преследуют Раису Щербакову одно за другим – сначала она узнает об измене мужа Ивана, затем выясняется, что ему нужна сложная операция в райцентре из-за полученной травмы, а новой возлюбленной такие проблемы не нужны. Раиса с сыном отправляются за ним и снимают жилье у Георгия Терехова. Попытки устроиться на работу на новом месте не увенчались успехом, деньги закончились, и Рая собралась забрать мужа из больницы, чтобы дождаться квоты на операцию в родном городе. Неожиданно больница получает анонимный целевой взнос на срочную операцию Ивана. Георгий держит в тайне, что пожертвование внес именно он, и Раиса с сыном остаются жить в его доме. В откровенном разговоре героиня признается Георгию, что не может простить мужу измену. Тем временем Георгий переезжает на дачу, где живет Раиса, чтобы оправиться от развода с женой.

Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Георгий – человек редких душевных качеств, он прямолинейный, честный, немногословный, мужественный. Можно сказать, что это наши общие черты, которые роднят меня с героем. Я предпочитаю делать, а не говорить, и так же, как Георгий, сторонюсь пустой болтовни», — поведал о своем персонаже Владимир Колганов.

В мини-сериале также сыграли Алексей Красноцветов, Даниил Никитин и Дарина Шарова. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Карпухин и художник-постановщик Артём Агапов, а за музыку — композитор Валерий Царьков.
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   5.05.2023 - 09:21
как всегда - у героини череда жизненных испытаний. блин, на эти темы уже тик токи блогеры снимают и высмеивают всю эту чепуху читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы» фотографии
Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы» фотографии
Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы» фотографии
Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы» фотографии
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