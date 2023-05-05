Дарья Ленда и Владимир Колганов снялись в мелодраме «Пока идут часы»

«Во время съемок было много сложных сцен, потому что моя героиня сталкивается с серьезными жизненными трудностями. Пропустить ее переживания через себя и прожить эту жизнь искренне – непростая актерская задача. Мне очень помогали мои прекрасные партнеры. Я думаю, что у нас сложилась творческая и талантливая команда», — рассказала Дарья Ленда.
По сюжету несчастья преследуют Раису Щербакову одно за другим – сначала она узнает об измене мужа Ивана, затем выясняется, что ему нужна сложная операция в райцентре из-за полученной травмы, а новой возлюбленной такие проблемы не нужны. Раиса с сыном отправляются за ним и снимают жилье у Георгия Терехова. Попытки устроиться на работу на новом месте не увенчались успехом, деньги закончились, и Рая собралась забрать мужа из больницы, чтобы дождаться квоты на операцию в родном городе. Неожиданно больница получает анонимный целевой взнос на срочную операцию Ивана. Георгий держит в тайне, что пожертвование внес именно он, и Раиса с сыном остаются жить в его доме. В откровенном разговоре героиня признается Георгию, что не может простить мужу измену. Тем временем Георгий переезжает на дачу, где живет Раиса, чтобы оправиться от развода с женой.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Георгий – человек редких душевных качеств, он прямолинейный, честный, немногословный, мужественный. Можно сказать, что это наши общие черты, которые роднят меня с героем. Я предпочитаю делать, а не говорить, и так же, как Георгий, сторонюсь пустой болтовни», — поведал о своем персонаже Владимир Колганов.
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