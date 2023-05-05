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Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая

5 мая
2023 год

Новости кино >>
5 мая 2023
На «России» 15 мая в 21:20 состоится премьера многосерийной драмы Анатолия Артамонова «Земский доктор. Восемь лет спустя». Согласно пресс-службе телеканала, Ольга Будина вернется к роли хирурга Ольги Самойловой, а компанию ей составят Андрей Чернышов, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Нина Усатова, Лариса Удовиченко, Сергей Степанченко и Илья Любимов.

Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Ольга Будина поблагодарила «продюсеров канала "Россия" и нашего сериала за решение продолжить историю Ольги Самойловой и ее пациентов. Не думаю, что смогла бы вернуться в кино с какой-то другой картиной. Я знаю, что зритель ее ждёт: я постоянно получаю письма с вопросами и сожалениями, что прекратила сниматься. Моя героиня Ольга – врач по призванию. Для нее на первом месте в жизни – помощь человеку, даже вопреки своим интересам, будь то личные, финансовые или карьерные. Она стремится к счастью, очень его хочет. Но есть долг и личные принципы, которыми она не желает поступиться. И в этом сезоне она будет решать очередные, не самые простые свои задачи. Я думаю, что секрет успеха "Земского доктора" в потрясающем актерском ансамбле – у нас снимаются самые талантливые и любимые народом артисты. А также в хорошем сценарии с сюжетами, которые вполне могли бы произойти и в жизни самих зрителей. И, конечно, в искренности и правдоподобности самой истории».

По сюжету спустя восемь лет Ольга Самойлова по-прежнему живет в городке, работает в больнице и ежедневно приходит на помощь своим пациентам. Ее младшему сыну Коле уже девять лет, и он хочет все чаще общаться со своим отцом Петром Нестеровым (Чернышов), которого Ольга до сих пор не может простить. Приемной дочери Миле – 14. Тетя Тома (Усатова) и ее муж Борис (Степанченко) охотно помогают девочке справиться с трудностями переходного возраста. Старшая дочь Катя (Зилия Вафина) превратилась в восемнадцатилетнюю красавицу. Из-за поврежденной связки на ноге ей пришлось оставить балет, и теперь она ведет хореографическую студию в местном доме культуры. Мама Ольги Наталья Георгиевна (Купченко) вместе с верными подругами Нинон (Немоляева) и Вероникой (Васильева) все также принимает активное участие в жизни дочери и внуков. Но неожиданно выясняются новые подробности трагического ДТП, в котором десять лет назад погиб муж Ольги. Она не хочет ворошить прошлое, в отличие от двух близких ей людей, которые намерены докопаться до истины. Опасное расследование ставит под угрозу всю семью Ольги.

Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мне кажется, наш сериал полюбили за то, что он напоминает старые добрые советские фильмы, — считает генеральный продюсер Римма Шульгина. — И сейчас тоже очень нужны добрые истории: народ по ним соскучился. И так совпало, что Оля Будина решила вернуться в профессию, и когда мы стали спрашивать артистов, готовы ли они принять участие в продолжении "Земского доктора", все радостно откликнулись, и абсолютно все снялись. И это здорово, потому что мы знаем, что зрители ждут наш сериал, помнят о нем. Людям нужна сказка. А наш сериал – сказка о враче, которого все хотят видеть, – в меру строгий, добрый, мягкий, отзывчивый и который в любой момент приходит на помощь».

В новом сезоне к своим ролям вернутся Татьяна Васильева и Светлана Немоляева. Их неугомонные и жизнерадостные героини – подружки Вероника и Нинон – продолжают всех удивлять и заражать оптимизмом. Немоляевой «очень нравилась эта роль. И вся история, и то, что мы снимали в Угличе – изумительном русском старинном городе. Все это ложилось мне счастьем на сердце. Поэтому, когда мне сказали, что будут снимать продолжение, я этому страшно обрадовалась. Мне кажется, за эти восемь лет моя Нинон не изменилась. Наверное, постарела, как все мы. Но женщины в этом не очень хотят сознаваться. И Нинон не хочет. Но в остальном – судя по ее философии, ее высказываниям, ее отношению к жизни – она осталась прежней. Такая же оптимистка. Как и я».

Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Татьяне Васильевой «легко играть эту роль, эта роль – не на сопротивление. Поначалу, когда только приехала на съемки, думала, что не вспомню, что двигало моей героиней – все-таки столько лет прошло. Но войдя в кадр, сразу снова ее почувствовала. Она, как и я, не ощущает, что такое возраст, не понимает, не знает и не хочет узнать. И все актрисы, составляющие вместе с моей героиней эту веселую компанию, с которой все время что-то случается, то смешное, то нелепое, вызывают огромную симпатию. Было приятно снова со всеми встретиться на съемочной площадке».

В сериале также сыграли Дмитрий Комов, Андрей Биланов, Василий Мищенко, Анастасия Веденская, Людмила Полякова, Дарья Волга, Наталья Щукина, Наталия Житкова и Зураб Миминошвили. Оператором выступил Роман Бурденюк, а художником-постановщиком — Ольга Зеленова.
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Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая фотографии
Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая фотографии
Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая фотографии
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