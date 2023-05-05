Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса 80-го Венецианского кинофестиваля

Стали известны имена председателей жюри конкурсов 80-го юбилейного Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Список опубликован на сайте
смотра.
Основную конкурсную программу возглавит Дэмьен Шазелл
. По словам режиссера, «каждый год на десять дней Венеция, этот город искусств, Тинторетто, Тициана и Веронезе, становится городом кино, и я смиренно рад быть приглашенным возглавить жюри в этом году. Не могу дождаться, чтобы открыть для себя новый урожай замечательных фильмов на 80-м Венецианском кинофестивале».
Председателем жюри премии Луиджи де Лаурентиса назначена Алис Диоп, получившая в прошлом году «Серебряного льва» за режиссерский дебют «Сент-Омер
». Постановщику Йонасу Карпиньяно доверили председательствовать в секции «Горизонты».
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