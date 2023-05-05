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Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса 80-го Венецианского кинофестиваля

5 мая
2023 год

Новости кино >>
5 мая 2023
Стали известны имена председателей жюри конкурсов 80-го юбилейного Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Список опубликован на сайте смотра.

Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса 80-го Венецианского кинофестиваля

Основную конкурсную программу возглавит Дэмьен Шазелл. По словам режиссера, «каждый год на десять дней Венеция, этот город искусств, Тинторетто, Тициана и Веронезе, становится городом кино, и я смиренно рад быть приглашенным возглавить жюри в этом году. Не могу дождаться, чтобы открыть для себя новый урожай замечательных фильмов на 80-м Венецианском кинофестивале».

Председателем жюри премии Луиджи де Лаурентиса назначена Алис Диоп, получившая в прошлом году «Серебряного льва» за режиссерский дебют «Сент-Омер». Постановщику Йонасу Карпиньяно доверили председательствовать в секции «Горизонты».
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№ 2
Pumpkin   5.05.2023 - 16:41
нормалек, главное, чтобы судили честно и справедливо. но пока вот только номинантов жалко не знаем - кто там что покажет! читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   5.05.2023 - 14:56
Ну вообще очень достойный выбор председателя! Мне кажется, он уже давно мог уйти из кино чисто в преподавание итд, с его то заслугами и фильмами читать далее>>
Всего сообщений: 2
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