Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из нового фильма Али Аббаси
«Убийца "Священный паук"
». В нем выясняется, что таинственный убийца неоднократно звонил журналисту и рассказывал ему подробности о своих преступлениях.
Сценарий картины основан на реальной истории человека, который убивал проституток в начале 2000-х и стал известен как убийца по кличке «Паук». Режиссеру не разрешили снимать в Иране, и в конечном итоге фильм был снят в Иордании.
Премьера «Убийцы "Священного паука"» состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Лента была удостоена приза за лучшую женскую роль – награду получила иранская актриса Зар Амир-Эбрахими
. Также фильм попал в шорт-лист «Оскара» как кандидат от Дании.
«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси, за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки сделал это мощное кино вопреки всему», –
сказала Зар Амир-Эбрахими, получая награду.
В фильме также сыграли Мехди Баджестани
, Араш Аштиани
, Сина Парванех
, Сара Фазилат
и другие актеры. В российский прокат «Убийца "Священный паук"» выйдет 11 мая.
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