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«Это не обычное убийство»: эксклюзивный отрывок из фильма Али Аббаси «Убийца "Священный паук"»

5 мая
2023 год

Новости кино >>
5 мая 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент из нового фильма Али Аббаси «Убийца "Священный паук"». В нем выясняется, что таинственный убийца неоднократно звонил журналисту и рассказывал ему подробности о своих преступлениях.



Сценарий картины основан на реальной истории человека, который убивал проституток в начале 2000-х и стал известен как убийца по кличке «Паук». Режиссеру не разрешили снимать в Иране, и в конечном итоге фильм был снят в Иордании.

Премьера «Убийцы "Священного паука"» состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Лента была удостоена приза за лучшую женскую роль – награду получила иранская актриса Зар Амир-Эбрахими. Также фильм попал в шорт-лист «Оскара» как кандидат от Дании.

«Это не обычное убийство»: эксклюзивный отрывок из фильма Али Аббаси «Убийца Священный паук»

«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси, за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки сделал это мощное кино вопреки всему», – сказала Зар Амир-Эбрахими, получая награду.

В фильме также сыграли Мехди Баджестани, Араш Аштиани, Сина Парванех, Сара Фазилат и другие актеры. В российский прокат «Убийца "Священный паук"» выйдет 11 мая.
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№ 2
Pumpkin   5.05.2023 - 16:43
понятное дело, что его не разрешили снимать в Иране. Кажется, вообще решили полностью все закрыть и наслаждаться своей изоляцией там)) читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   5.05.2023 - 14:55
Вполне себе верю, что фильм может быть интересный, но такое описание непривлекательное, где в одном ряду стоят волосы и все остальное)) Уж простите читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Убийца «Священный паук»

фотографии >>
«Это не обычное убийство»: эксклюзивный отрывок из фильма Али Аббаси «Убийца "Священный паук"» фотографии
«Это не обычное убийство»: эксклюзивный отрывок из фильма Али Аббаси «Убийца "Священный паук"» фотографии
«Это не обычное убийство»: эксклюзивный отрывок из фильма Али Аббаси «Убийца "Священный паук"» фотографии
«Это не обычное убийство»: эксклюзивный отрывок из фильма Али Аббаси «Убийца "Священный паук"» фотографии
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