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Не стало режиссера дилогии «Параграф 78» и продюсера «Скорой помощи» Михаила Хлебородова

5 мая
2023 год

Новости кино >>
5 мая 2023
В возрасте 56 лет не стало создателя множества классических отечественных видеоклипов и рекламных роликов, режиссера дилогии «Параграф 78» и продюсера сериала «Скорая помощь» Михаила Хлебородова. Печальную новость Кино-Театр.Ру сообщил его друг, актер Азиз Бейшеналиев, игравший в «Параграфе».

Не стало режиссера дилогии «Параграф 78» и продюсера «Скорой помощи» Михаила Хлебородова
фото: moskvichmag.ru

Михаил Львович родился 9 марта 1967 года. В качестве клипмейкера работал с такими исполнителями как «БИ-2», «Мумий тролль», «Маша и медведи», Игорь Саруханов, Валерия, Дмитрий Маликов, Богдан Титомир, Алсу, Лайма Вайкуле и Алёна Свиридова.

В 1999-м сыграл Хлеба в культовой ленте Григория Константинопольского «8 1/2 долларов». В большой кинорежиссуре дебютировал в 2007-м, сняв «Параграф 78» и «Параграф 78: пункт 2» по собственному сценарию. За ними последовали комедия «Курьер из "Рая"» и сериалы «Опережая выстрел», «Временно недоступен» и «Волшебник». Выступил сценаристом и генеральным продюсером «Скорой помощи» с Гошей Куценко. Среди других продюсерских работ — «Оперетта капитана Крутова», «Герой по вызову», «Спецбат» и «Шпион».
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№ 1
Pumpkin   5.05.2023 - 19:31
это очень грустно, ему же совсем еще ни о чем было... такой молодой скончался. А режиссер то очень хороший был( светлая память читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
АлсуАзиз БейшеналиевЛайма ВайкулеВалерияГригорий КонстантинопольскийГоша КуценкоДмитрий МаликовИгорь СарухановАлена СвиридоваБогдан ТитомирМихаил Хлебородов
фильмы
8 1/2 долларовВолшебникВременно недоступенГерой по вызовуКурьер из "Рая"Опережая выстрелОперетта капитана КрутоваПараграф 78Параграф 78: пункт 2Скорая помощьСкорая помощь-2Скорая помощь-3Скорая помощь-4Скорая помощь-5СпецбатШпион

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