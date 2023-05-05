Не стало режиссера дилогии «Параграф 78» и продюсера «Скорой помощи» Михаила Хлебородова

В возрасте 56 лет не стало создателя множества классических отечественных видеоклипов и рекламных роликов, режиссера дилогии «Параграф 78» и продюсера сериала «Скорая помощь
» Михаила Хлебородова
. Печальную новость Кино-Театр.Ру
сообщил его друг, актер Азиз Бейшеналиев
, игравший в «Параграфе».
Михаил Львович
родился 9 марта 1967 года. В качестве клипмейкера работал с такими исполнителями как «БИ-2», «Мумий тролль», «Маша и медведи», Игорь Саруханов
, Валерия
, Дмитрий Маликов
, Богдан Титомир
, Алсу
, Лайма Вайкуле
и Алёна Свиридова
.
В 1999-м сыграл Хлеба в культовой ленте Григория Константинопольского
«8 1/2 долларов
». В большой кинорежиссуре дебютировал в 2007-м, сняв «Параграф 78
» и «Параграф 78: пункт 2
» по собственному сценарию. За ними последовали комедия «Курьер из "Рая"
» и сериалы «Опережая выстрел
», «Временно недоступен
» и «Волшебник
». Выступил сценаристом и генеральным продюсером «Скорой помощи» с Гошей Куценко
. Среди других продюсерских работ — «Оперетта капитана Крутова
», «Герой по вызову
», «Спецбат
» и «Шпион
».
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