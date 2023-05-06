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Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

6 мая
2023 год

Новости кино >>
6 мая 2023
Автор манги «Ван-Пис» Эйитиро Ода подтвердил, что грядущая лайв-экшн-адаптация от Netflix состоит из восьми эпизодов. Кроме того, автор внимательно следит, что американцы делают с его opus magnum: уверяют, что сериал не выйдет, пока Ода не даст свое августейшее согласие. «О моем перерождении в слизь» скоро реинкарнирует в спектакль: первые показы стартуют в феврале 2024 года. Гаремник «Пять невест» вот-вот обзаведется полнометражным спин-оффом, куда войдут ранее не экранизированные эпизоды манги Нэги Харуба (японская премьера намечена на 14 июля). Мультипликатор и режиссер Хироюки ХасимотоБакуман», «Добро пожаловать в класс превосходства») открыл собственную студию Stepple: пока там числятся лишь три сотрудника, включая самого Хасимото, но в ближайшем будущем все должно измениться к лучшему.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Уберфраншиза «Мобильный воин Гандам» в июне пополнится новой спин-офф-мангой «Вервольф»: так называется новое мобильное подразделение, которое в 0087 году Универсального Века участвует в трехстороннем конфликте между «Титанами», представляющими Земную Федерацию, повстанцами из AEUG и представителями Княжества Зеон, окопавшихся на космической базе «Аксис». Манга Итару Бонноки «Этот вампир постоянно умирает» уходит на перерыв: творец утверждает, что возобновит работу, когда «разберется с желудочными проблемами и вновь сможет лопать воппер из «Бургер Кинга». В следующем месяце манга «Дракон в поисках дома» Сёко Мураямы и Као Тануки завершается — спустя семь лет после выхода первого выпуска. В Накано и Асакусе появится небольшой интерактивный аттракцион по «Иллюзии рая»: с помощью смартфона жители упомянутых городов получат возможность разгадать небольшой квест (в качестве награды — специальный арт).

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о грядущем «Дьяволенке» или душеспасительном «Бармене»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Судзумэ, закрывающая двери» — новый хит Макото Синкая
Полнометражный анимационный фильм «Властелин колец: Война рохирримов» совместного производства студий New Line Cinema, Warner Bros. AnimationХарли Квинн», «Бэтмен») и Sola EntertainmentБашня Бога», «Бог старшей школы», «Рик и Морти») покажут в июне на анимационном фестивале Анси, а мировая премьера состоится только 12 апреля 2024 года.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Приквел к кинотрилогии «Властелин колец» расскажет о легендарной битве Хельма Молоторукого, могущественного короля Рохана, с захватчиками из Дунланда, развернувшейся в цитадели Хорнбург, ныне известной как Хельмова Падь.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Режиссером аниме стал Кэндзи Камияма, поставивший, например, «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Восточный Эдем», «Спящая принцесса» и принимавший участие в создание «Акиры» и «Ведьминой службы доставки», а над сценарием работали Фибби Гитинс и Уилл Мэтьюз. Филиппа Бойенс — сценаристка всех частей «Властелина колец» и «Хоббита», получившая Оскар за скрипт к «Возвращению короля», — консультировала создателей проекта.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Роль девятого короля Рохана примерит на себя лауреат «Золотого глобуса» Брайан Кокс, его дочь Геру озвучит Гайа Уайз, а Миранда Отто снова перевоплотится в Эовин.

Читать Самый дорогой сериал в истории ― «Властелин колец: Кольца власти»
Спустя 12 лет после релиза 14 сезона «Покемонов» в сети найдены сценарии двух не вышедших в эфир эпизодов. Серии 23 и 24 были намечены к показу 17 и 24 марта 2011 года, но их прошлось отложить на неопределенный срок из-за катаклизма в Японии: мощное землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные города региона Тохоку, а вследствие разрушения атомной электростанции «Фукусима-1» произошла еще и радиационная катастрофа.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

В пропущенных сериях Команда R и Команда Плазма сражаются за Метеонит — древнее искусственное солнце. Редкий материал оказывается нестабильным и начинает выделять энергетические волны, уничтожающие города и прилегающие территории, что очень напоминало недавние трагические события.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Эпизоды «Команда R против Команды Плазма» считались утерянными, пока ObjectionMan, пользователь форума Bulbagarden, не обнаружил, что в 2013 году анонимный покупатель приобрел сценарий. Любитель покемонов связался с владельцем, и тот запросил за копии $4000, но позже передумал и выложил сканы страниц в открытый доступ. Теперь каждый желающий может прочитать скрипт на японском и английском языках.

Читать Рецензия на фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Анонсированное в январе оригинальное аниме «Обгон!» выйдет в октябре этого года. Компания Kadokawa и студия TROYCAСемерка идолов», «Возрождающие») показали новый промо-ролик и поделились информацией о сэйю.


Переживающий творческий кризис и подавленное эмоциональное состояние фотограф Коя Мадока получает задание подготовить материал о молодых пилотах Формулы-4. Наблюдая заезды юного гонщика Харуки Асахины на Международной гоночной трассе Фудзи, Мадока чувствует, как к нему возвращается радость жизни, и решает помочь талантливому спортсмену и его компании «Комаки моторс».

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

К творческой группе присоединилась композиторка Кана УтатанэШкольная форма Акэби», «Кулинарные скитания в параллельном мире»), а команда сэйю пополнилась новыми голосами:

Арико Мицудзава — Рэйна Уэда (Резе из «Человека-бензопилы»);
Катаро Комаки — Тасуку Хатанака (Рэки Кян из «На скейте в бесконечность»);
Сацуки Харунага — Кэнго Каваниси (Гэн Асагири из «Доктора Стоуна»);
Тосики Токумару — Таку Ясиро (Кэйдзи Тогаси из «Ао Аси»).

Читать Футбольная королевская битва в аниме — «Синяя тюрьма: Блю Лок»
На официальном сайте сериала «Дропкик злого духа» появился анонс односерийного спин-оффа с подзаголовком «Арка Апокалипсиса». Проект создан в сотрудничестве с японским городом Такамори, где и будут развиваться основные события специального эпизода. Анимацией занимается студия Makaria, а премьера состоится этой зимой.


Практикующая черную магию готическая лолита Юринэ Ханазоно призвала из Преисподней демонессу-ламию. Не имея возможности самостоятельно вернуться в ад, Злой дух вынуждена сосуществовать с Юринэ и строить коварные планы по уничтожению призывательницы, но ни один (пока) так и не увенчался успехом.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Одноименная комедийная манга авторства Юкиво публикуется с 2012 года и насчитывает около 20 танкобонов. Сериал выходит с 2018-го и финансируется за счет краудфандинга.

Читать «Истребитель демонов» — еще одно аниме о демонах и людях
Короткометражный анимационный сериал «Икимоно», состоящий из 52 серий, обзавелся тизером. Производством занимается студия New Deer при поддержке Toei AnimationВан-Пис», «Драконий жемчуг»). Премьера состоится в Японии в июле этого года.


Одноминутные скетчи про мальчика Игагури и его Собаку — проект режиссера Ацуси Вады, получившего на Берлинале «Серебряного медведя» за «Великого кролика» и «Птицу на полуострове» в категории короткометражных фильмов.

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

«Икимоно» основан на видеоигре My Exercise, где корпулентный Игагури качает пресс, пес удерживает ноги мальчика, а разные звери приходят на них посмотреть и помогают кто чем может. Веселые скручивания также созданы Вадой в сотрудничестве с независимым японским разработчиком Рёя Усуха и командой Playables.

Читать «Ван-Пис: Красный» — еще одно аниме от студии Toei Animation
Вчера Монки Д. Луффи, капитан Пиратов Соломенной Шляпы, праздновал день рождения. Подарком легендарному сёнэн-протагонисту «Ван-Писа» стал вот такой красивый арт. В авторстве подозревают аниматора Такаси Кодзиму («Атака титанов», «Твоя апрельская ложь» и, собственно, сам «Ван-Пис»).

Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю
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Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю фотографии
Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю фотографии
Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю фотографии
Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю фотографии
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