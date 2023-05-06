Покемоны в Хельмовой Пади: главные новости аниме за неделю

Автор манги «Ван-Пис
» Эйитиро Ода
подтвердил, что грядущая лайв-экшн-адаптация от Netflix
состоит из восьми эпизодов. Кроме того, автор внимательно следит, что американцы делают с его opus magnum: уверяют, что сериал не выйдет, пока Ода не даст свое августейшее согласие. «О моем перерождении в слизь
» скоро реинкарнирует в спектакль: первые показы стартуют в феврале 2024 года. Гаремник «Пять невест
» вот-вот обзаведется полнометражным спин-оффом, куда войдут ранее не экранизированные эпизоды манги Нэги Харуба
(японская премьера намечена на 14 июля). Мультипликатор и режиссер Хироюки Хасимото
(«Бакуман
», «Добро пожаловать в класс превосходства
») открыл собственную студию Stepple
: пока там числятся лишь три сотрудника, включая самого Хасимото, но в ближайшем будущем все должно измениться к лучшему.
Уберфраншиза «Мобильный воин Гандам
» в июне пополнится новой спин-офф-мангой «Вервольф
»: так называется новое мобильное подразделение, которое в 0087 году Универсального Века участвует в трехстороннем конфликте между «Титанами», представляющими Земную Федерацию, повстанцами из AEUG и представителями Княжества Зеон, окопавшихся на космической базе «Аксис». Манга Итару Бонноки
«Этот вампир постоянно умирает
» уходит на перерыв: творец утверждает, что возобновит работу, когда «разберется с желудочными проблемами и вновь сможет лопать воппер из «Бургер Кинга». В следующем месяце манга «Дракон в поисках дома
» Сёко Мураямы
и Као Тануки
завершается — спустя семь лет после выхода первого выпуска. В Накано и Асакусе появится небольшой интерактивный аттракцион по «Иллюзии рая
»: с помощью смартфона жители упомянутых городов получат возможность разгадать небольшой квест (в качестве награды — специальный арт).
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о грядущем
«Дьяволенке
» или душеспасительном
«Бармене
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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«Судзумэ, закрывающая двери» — новый хит Макото Синкая
Полнометражный анимационный фильм «Властелин колец: Война рохирримов
» совместного производства студий New Line Cinema
, Warner Bros. Animation
(«Харли Квинн
», «Бэтмен
») и Sola Entertainment
(«Башня Бога
», «Бог старшей школы
», «Рик и Морти
») покажут в июне на анимационном фестивале Анси, а мировая премьера состоится только 12 апреля 2024 года.
Приквел к кинотрилогии «Властелин колец
» расскажет о легендарной битве Хельма Молоторукого, могущественного короля Рохана, с захватчиками из Дунланда, развернувшейся в цитадели Хорнбург, ныне известной как Хельмова Падь.
Режиссером аниме стал Кэндзи Камияма
, поставивший, например, «Призрак в доспехах: Синдром одиночки
», «Восточный Эдем
», «Спящая принцесса
» и принимавший участие в создание «Акиры
» и «Ведьминой службы доставки
», а над сценарием работали Фибби Гитинс
и Уилл Мэтьюз
. Филиппа Бойенс
— сценаристка всех частей «Властелина колец
» и «Хоббита
», получившая Оскар за скрипт к «Возвращению короля
», — консультировала создателей проекта.
Роль девятого короля Рохана примерит на себя лауреат «Золотого глобуса» Брайан Кокс
, его дочь Геру озвучит Гайа Уайз
, а Миранда Отто
снова перевоплотится в Эовин.
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Самый дорогой сериал в истории ― «Властелин колец: Кольца власти»
Спустя 12 лет после релиза 14 сезона «Покемонов
» в сети найдены сценарии двух не вышедших в эфир эпизодов. Серии 23 и 24 были намечены к показу 17 и 24 марта 2011 года, но их прошлось отложить на неопределенный срок из-за катаклизма в Японии: мощное землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные города региона Тохоку, а вследствие разрушения атомной электростанции «Фукусима-1» произошла еще и радиационная катастрофа.
В пропущенных сериях Команда R и Команда Плазма сражаются за Метеонит — древнее искусственное солнце. Редкий материал оказывается нестабильным и начинает выделять энергетические волны, уничтожающие города и прилегающие территории, что очень напоминало недавние трагические события.
Эпизоды «Команда R против Команды Плазма» считались утерянными, пока ObjectionMan, пользователь форума Bulbagarden, не обнаружил, что в 2013 году анонимный покупатель приобрел сценарий. Любитель покемонов связался с владельцем, и тот запросил за копии $4000, но позже передумал и выложил сканы страниц в открытый доступ. Теперь каждый желающий может прочитать скрипт на японском
и английском
языках.
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Рецензия на фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Анонсированное
в январе оригинальное аниме «Обгон!
» выйдет в октябре этого года. Компания Kadokawa
и студия TROYCA
(«Семерка идолов
», «Возрождающие
») показали новый промо-ролик и поделились информацией о сэйю.
Переживающий творческий кризис и подавленное эмоциональное состояние фотограф Коя Мадока получает задание подготовить материал о молодых пилотах Формулы-4. Наблюдая заезды юного гонщика Харуки Асахины на Международной гоночной трассе Фудзи, Мадока чувствует, как к нему возвращается радость жизни, и решает помочь талантливому спортсмену и его компании «Комаки моторс».
К творческой группе присоединилась композиторка Кана Утатанэ
(«Школьная форма Акэби
», «Кулинарные скитания в параллельном мире
»), а команда сэйю
пополнилась новыми голосами:
Арико Мицудзава — Рэйна Уэда
(Резе из «Человека-бензопилы
»);
Катаро Комаки — Тасуку Хатанака
(Рэки Кян из «На скейте в бесконечность
»);
Сацуки Харунага — Кэнго Каваниси
(Гэн Асагири
из «Доктора Стоуна
»);
Тосики Токумару — Таку Ясиро
(Кэйдзи Тогаси из «Ао Аси
»).
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Футбольная королевская битва в аниме — «Синяя тюрьма: Блю Лок»
На официальном сайте сериала «Дропкик злого духа
» появился анонс односерийного спин-оффа с подзаголовком «Арка Апокалипсиса
». Проект создан в сотрудничестве с японским городом Такамори, где и будут развиваться основные события специального эпизода. Анимацией занимается студия Makaria
, а премьера состоится этой зимой.
Практикующая черную магию готическая лолита Юринэ Ханазоно призвала из Преисподней демонессу-ламию. Не имея возможности самостоятельно вернуться в ад, Злой дух вынуждена сосуществовать с Юринэ и строить коварные планы по уничтожению призывательницы, но ни один (пока) так и не увенчался успехом.
Одноименная комедийная манга авторства Юкиво
публикуется с 2012 года и насчитывает около 20 танкобонов. Сериал выходит с 2018-го и финансируется за счет краудфандинга.
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«Истребитель демонов» — еще одно аниме о демонах и людях
Короткометражный анимационный сериал «Икимоно
», состоящий из 52 серий, обзавелся тизером. Производством занимается студия New Deer
при поддержке Toei Animation
(«Ван-Пис
», «Драконий жемчуг
»). Премьера состоится в Японии в июле этого года.
Одноминутные скетчи про мальчика Игагури и его Собаку — проект режиссера Ацуси Вады
, получившего на Берлинале «Серебряного медведя» за «Великого кролика
» и «Птицу на полуострове
» в категории короткометражных фильмов.
«Икимоно» основан на видеоигре My Exercise, где корпулентный Игагури качает пресс, пес удерживает ноги мальчика, а разные звери приходят на них посмотреть и помогают кто чем может. Веселые скручивания также созданы Вадой в сотрудничестве с независимым японским разработчиком Рёя Усуха и командой Playables.
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«Ван-Пис: Красный» — еще одно аниме от студии Toei Animation
Вчера Монки Д. Луффи, капитан Пиратов Соломенной Шляпы, праздновал день рождения. Подарком легендарному сёнэн-протагонисту
«Ван-Писа
» стал вот такой красивый арт. В авторстве подозревают аниматора Такаси Кодзиму («Атака титанов
», «Твоя апрельская ложь
» и, собственно, сам «Ван-Пис»).
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