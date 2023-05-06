Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эндрю Гарфилд перевоплотится в известного астронома Карла Сагана

6 мая
2023 год

Новости кино >>
6 мая 2023
Эндрю Гарфилд и Дэйзи Эдгар-Джонс исполнят главные роли в фильме Себастьяна Лелио «Путешественники» (Voyagers), посвященном истории любви знаменитого астронома Карла Сагана и режиссера и сценаристки Энн Друян, сообщает The Hollywood Reporter.

Эндрю Гарфилд перевоплотится в известного астронома Карла Сагана
фото: Getty Images

Действие развернется в 1977 году во время подготовки NASA к запуску зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Команда под руководством Сагана планировала создать «Золотого диска "Вояджер"», содержащей послание о человечестве для иных галактических форм жизни. За подборку музыкальных произведений для пластинки отвечала Энн Друян. У нее завязались романтические отношения с Саганом, и спустя несколько лет они поженились.

Чилийский постановщик Себастьян Лелио написал сценарий в соавторстве с Джессикой Голдберг. В основу истории легли интервью Друян и других специалистов, работавших над созданием «Золотого диска "Вояджер"».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Эндрю ГарфилдСебастьян ЛелиоДэйзи Эдгар-Джонс

анонс

Скорбим

Михаил Хлебородов
5 мая ушёл из жизни режиссёр Михаил Хлебородов.

День рождения >>

Александр Белявский
Игорь Гордин
Леонид Громов
Гуж Манукян
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Екатерина Суворова
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Стюарт Грэйнджер
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Этторе Манни
Эдрианн Палики
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Хронос
научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен