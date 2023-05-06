Эндрю Гарфилд перевоплотится в известного астронома Карла Сагана

Действие развернется в 1977 году во время подготовки NASA к запуску зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Команда под руководством Сагана планировала создать «Золотого диска "Вояджер"», содержащей послание о человечестве для иных галактических форм жизни. За подборку музыкальных произведений для пластинки отвечала Энн Друян. У нее завязались романтические отношения с Саганом, и спустя несколько лет они поженились.
Чилийский постановщик Себастьян Лелио написал сценарий в соавторстве с Джессикой Голдберг. В основу истории легли интервью Друян и других специалистов, работавших над созданием «Золотого диска "Вояджер"».
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