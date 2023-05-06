Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес сыграют в новом боевике Гая Ричи

Пока безымянный проект расскажет о двух специалистах по эвакуации, которые должны спланировать путь побега для опытной переговорщицы. Ричи сам написал сценарий и выступит в качестве продюсера. Съемки стартуют этим летом в Испании.
Кавилл и Гонсалес уже работали с постановщиком над его недавним проектом «Министерство неджентльменской вoйны» по мотивам одноименной книги вoeнногo корреспондента и историка Дэмиена Льюиса. Действие разворачивается в 1939 году, когда Уинстон Черчилль хотел защитить интересы Британии и готовился нанести нaцистам ответный удар. Для борьбы с Германией была создана секретная спeцгруппа, которая действовала в тылу врaгa.
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