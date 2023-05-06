Детективные проекты с Сергеем Перегудовым, Дарьей Пармененковой и Павлом Харланчуком ждут зрителей ТВЦ

Премьеры детективных четырехсерийных проектов «Тайна "Белой вороны"
» и «Загадка на двоих. Февральская сирень
» состоятся 12 и 13 мая соответственно в эфире ТВЦ, сообщает пресс-служба канала.
«Тайна «Белой вороны» — это продолжение серии детективных расследований бывшего оперуполномоченного Максима Каратова и блогера Маши Смирновой. Новая экранизация снята по книге Анны и Сергея Литвиновых «Останься дома и стреляй». К своим ролям вернулись Дарья Пармененкова
и Павел Харланчук
.
По сюжету расследование нескольких загадочных смертей приводит Машу и Максима в клинику нервных болезней «Белая ворона». Там работает скандально известная девушка – психотерапевт Ася Маевская. Маша уверена, что череда криминальных событий напрямую связана с ней. Максим же попадает под магнетическое очарование Аси и считает ее невинной жертвой, на которую охотится некий преступник. Чтобы распутать клубок таинственных событий, Маша решается стать пациенткой клиники. Симулируя психоз, она ложится в отделение Маевской. Вскоре выясняется, что покинуть клинику далеко не так просто, как попасть в нее.
Главные роли в проекте «Загадка на двоих. Февральская сирень» исполнили Екатерина Рябова
и Сергей Перегудов
. В центре истории — Лёля, одна воспитывающая сына Максима. Мальчик много болеет, и врач предлагает нестандартное решение: взять подростку собаку, так как прогулки полезны для здоровья, а общение с четвероногим – для психики. Лёля берет для сына лабрадора и нанимает кинолога, чтобы он научил сына обращаться с собакой. Но на первом же занятии лабрадор находит в парке убитую девушку. Вскоре выясняется, что эта девушка связана с Лёлей, а место ее убийства – с прошлым кинолога.
«Лёля – простая русская женщина из бедной семьи, с трудным детством. Но, не смотря ни на что, ей удалось повернуть жизнь в правильное русло и добиться больших успехов. Ей все дается непросто, но она не теряет своего внутреннего света. Она привыкла сама решать проблемы и принимать решения, в ней есть внутренний стержень. Но в глубине души ей, конечно, хочется настоящего женского счастья, которое она заслужила
», — говорит о своей героине Екатерина Рябова.
обсуждение >>