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Детективные проекты с Сергеем Перегудовым, Дарьей Пармененковой и Павлом Харланчуком ждут зрителей ТВЦ

6 мая
2023 год

Новости кино >>
6 мая 2023
Премьеры детективных четырехсерийных проектов «Тайна "Белой вороны"» и «Загадка на двоих. Февральская сирень» состоятся 12 и 13 мая соответственно в эфире ТВЦ, сообщает пресс-служба канала.

Детективные проекты с Сергеем Перегудовым, Дарьей Пармененковой и Павлом Харланчуком ждут зрителей ТВЦ

«Тайна «Белой вороны» — это продолжение серии детективных расследований бывшего оперуполномоченного Максима Каратова и блогера Маши Смирновой. Новая экранизация снята по книге Анны и Сергея Литвиновых «Останься дома и стреляй». К своим ролям вернулись Дарья Пармененкова и Павел Харланчук.

По сюжету расследование нескольких загадочных смертей приводит Машу и Максима в клинику нервных болезней «Белая ворона». Там работает скандально известная девушка – психотерапевт Ася Маевская. Маша уверена, что череда криминальных событий напрямую связана с ней. Максим же попадает под магнетическое очарование Аси и считает ее невинной жертвой, на которую охотится некий преступник. Чтобы распутать клубок таинственных событий, Маша решается стать пациенткой клиники. Симулируя психоз, она ложится в отделение Маевской. Вскоре выясняется, что покинуть клинику далеко не так просто, как попасть в нее.

Детективные проекты с Сергеем Перегудовым, Дарьей Пармененковой и Павлом Харланчуком ждут зрителей ТВЦ

Главные роли в проекте «Загадка на двоих. Февральская сирень» исполнили Екатерина Рябова и Сергей Перегудов. В центре истории — Лёля, одна воспитывающая сына Максима. Мальчик много болеет, и врач предлагает нестандартное решение: взять подростку собаку, так как прогулки полезны для здоровья, а общение с четвероногим – для психики. Лёля берет для сына лабрадора и нанимает кинолога, чтобы он научил сына обращаться с собакой. Но на первом же занятии лабрадор находит в парке убитую девушку. Вскоре выясняется, что эта девушка связана с Лёлей, а место ее убийства – с прошлым кинолога.

«Лёля – простая русская женщина из бедной семьи, с трудным детством. Но, не смотря ни на что, ей удалось повернуть жизнь в правильное русло и добиться больших успехов. Ей все дается непросто, но она не теряет своего внутреннего света. Она привыкла сама решать проблемы и принимать решения, в ней есть внутренний стержень. Но в глубине души ей, конечно, хочется настоящего женского счастья, которое она заслужила», — говорит о своей героине Екатерина Рябова.
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персоны
Дарья ПармененковаСергей ПерегудовЕкатерина РябоваПавел Южаков-Харланчук
фильмы
Загадка на двоих. Февральская сиреньТайна "Белой вороны"

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