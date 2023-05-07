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Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем»

7 мая
2023 год

Новости кино >>
7 мая 2023
Завершились съемки четырехсерийной остросюжетной мелодрамы Марии Маханько «Никому не расскажем». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анна Клинская и Алексей Анищенко.

Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету жизнь операционной медсестры Аси спокойная и размеренная – любимая работа и забота о маме с младшей сестрой. Гармония нарушается, когда она влюбляется в женатого коллегу-хирурга Игоря и расстается со своим парнем. Настойчивый Лёша не сдается – он намерен вернуть возлюбленную любой ценой. Но после ее очередного отказа Лёшу находят мертвым. Все подозрения падают на Асю. Девушка не может раскрыть свое алиби, потому что в ту ночь была с Игорем, а прокурором на дело назначена его жена.

«Ася добрая, светлая, чистая девушка — словом, она настоящая! Умеет испытывать чувство самоотдачи, преданности, и конечно же, любви. Моя героиня готова жертвовать собой ради любимого, что отличает ее от многих», — поведала о своем персонаже Анна Клинская.

Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В сериале также сыграли Владимир Курцеба, Зоя Мансурова, Виктория Цыганкова, Александра Булычёва и Юлия Чепурнова. За визуальную составляющую отвечают оператор Виталий Абрамов и художник-постановщик Дмитрий Осипенко.

Герой Алексея Анищенко «столкнулся с проблемой среднего возраста. Ему кажется, что он уже достиг всех высот, построил карьеру и семью, но вдруг его сердце будто прознает стрела купидона, и в жизни появляется неожиданная любовь, ради которой ему предстоит пройти трудный путь».
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Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем» фотографии
Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем» фотографии
Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем» фотографии
Анна Клинская и Алексей Анищенко сыграли в мелодраме «Никому не расскажем» фотографии
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