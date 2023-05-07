В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной

Режиссер Илья Казанков «долгое время отказывался снимать фильмы о войне, хотя очень люблю советские картины, на которых мы выросли. Но многие современные фильмы меня разочаровали: сейчас у всех в глазах – "я", а тогда было – "мы", и это очень заметно. Но когда мне предложили эту историю, подумал, а почему бы не попробовать сделать такой фильм про войну, который я бы хотел посмотреть. Для меня очень важна атмосфера на площадке: ее нужно не просто создать, ее нужно постоянно подпитывать. И каждый съемочный день у нас начинался с цитат из книг "Сто суток войны" и "Живые и мертвые" Константина Симонова, его стихов, которые были созвучны сценарию и позволяли прочувствовать всю глубину происходящего. И артисты меня поддерживали, тоже приходили на площадку с историями, которые вычитали в книгах, услышали от кого-то. И благодаря этому, я надеюсь, нам в картине удалось передать частичку этого "мы"».
События разворачиваются в 1944 году. Во время наступления передовой отряд находит на линии фронта раненого бойца: он одет в форму без знаков отличия и помнит лишь своё имя – Егор Петров (Харланчук). После проверки в Особом отделе выясняется, что Петров – майор, разведчик, который после задания разведгруппы вернулся один. Егора назначают командиром инженерно-санитарной роты – в простонародье ее называют «собачьей», потому что в ней служат собаки и их инструкторы. Однако майору предстоит найти общий язык не только со своими четвероногими подчиненными, но и с командиром девичьего взвода инженерно-саперной роты, капитаном Екатериной Голиковой (Разумовская), которая воспринимает появление Егора в штыки. Ситуация еще больше обостряется, когда в расположение батальона прибывает подкрепление в виде взвода летчиц – «Ласточек», капитаном которого является Галина Клюева (Олькина), а затем и полковник Мухин (Башаров). Страшная тайна, которую вынуждена скрывать Катя, сделала ее суровым бойцом, готовым воевать, но не любить. Галя, наоборот, открыта чувствам и искренне хочет помочь Петрову добыть информацию о его прошлом.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Карину Разумовскую сериал «привлек, конечно же, работой с собаками – до этого у меня не было подобного опыта. Четвероногих артистов было много и даже по "несколько составов" на одну роль. Безусловная звезда нашего проекта – собака по кличке Маня, которая играла подопечную моей героини. Маня – уникум, прирожденная артистка. В первый свой съемочный день ей нужно было лежать раненой в госпитале. Хозяин сказал ей – болей, и она сделала абсолютно несчастную морду, страдальчески вытянула лапу. Мы все обалдели! Самой сложной для меня была сцена, где необходимо было стрелять в воздух из ППШ: нужно было следить, чтобы рефлекторно не зажмуривать глаза, да и вообще все должно было выглядеть привычным и автоматическим».
Большая часть съемок проходила в Минске и окрестностях – там были построены декорации деревни, окопов, снимались все бои, подрывы танков и мостов. Все аэродромные сцены и сцены с самолетами, включая реальные кадры полетов, были сняты в Могилеве. Также съемки проходили в Ялте и Санкт-Петербурге – парке Сосновка, Петергофе и Кронштадте.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Одно время я очень увлекался историей Великой Отечественной войны, с разных сторон ее изучал. И всегда с удовольствием снимался в военных фильмах в память о том, что война – это страшно, и призывом, что это никогда не должно повториться. Погружение в тему войны – испытание для самого себя, а сами съемки в военном фильме – это всегда приближенные к экстремальности сцены. И тут сложных сцен было очень много. Мне пришлось и по водосточной трубе залезать на второй этаж, и научиться на мотоцикле ездить, и зимой около трех часов лежать под завалами в кирпичах после взрыва, и собаку за собой в кабину самолета затаскивать. Я очень мало слышал про службу собак на фронте. Поэтому перед съемками читал много разных историй на эту тему. А уже в процессе разговаривал с кинологами и работал с самими собаками. Это было очень интересно», — вспоминает Павел Харланчук.
Во время работы над сценами заданий, выполняемых боевыми собаками, авторы фильма опирались на кадры военной хроники, фотографии и дневники. Также большую помощь в воссоздании собачьей амуниции оказали кинологи, увлекающиеся историей Великой Отечественной войны. Съемочных смен с собаками было около 20. Байкала играла немецкая овчарка Зара, Алана – малинуа Мкад, Вилму – малинуа Арманда, или по-простому Маня. Маня очень точно чувствовала все задумки режиссера и выполняла все поставленные перед ней задачи с первого раза. Специально для фильма Илья Казанков написал две стилизованные под то время песни, которые фоном звучат из патефона и по радио: марш «Привет тебе от скал Владивостока» и рыбацкую «Качается, плещет на баках соленый рыбацкий баркас…». Обе песни исполнил Марат Башаров.
По словам Башарова, «на любое предложение от Ильи Казанкова – замечательного режиссера и моего хорошего друга – я соглашаюсь, не думая, ибо я верю этому режиссеру, мы понимаем друг друга с полуслова. Мой персонаж – военный, офицер, человек не простой, со своими проблемами. Не положительный. Но и в таком человеке хочется раскрыть его персональные качества, его душу и сердце. И я старался сделать его очень разносторонним. Благодаря Илье мы придумали много интересных вещей, чтобы оправдать поступки моего персонажа, показать, что он умеет любить по-настоящему, по-русски».
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