Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной

7 мая
2023 год

Новости кино >>
7 мая 2023

На «России» 9 мая в 22:10 состоится премьера многосерийной военной драмы Ильи Казанкова «Катюша». Главные роли в сериале исполнили Карина Разумовская, Павел Харланчук, Екатерина Олькина, Владимир Гостюхин, Анна Балобанова, Марат Башаров, Андрей Лёвин, Игорь Ключников и Екатерина Шумакова, уточняет пресс-служба телеканала.

В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Режиссер Илья Казанков «долгое время отказывался снимать фильмы о войне, хотя очень люблю советские картины, на которых мы выросли. Но многие современные фильмы меня разочаровали: сейчас у всех в глазах – "я", а тогда было – "мы", и это очень заметно. Но когда мне предложили эту историю, подумал, а почему бы не попробовать сделать такой фильм про войну, который я бы хотел посмотреть. Для меня очень важна атмосфера на площадке: ее нужно не просто создать, ее нужно постоянно подпитывать. И каждый съемочный день у нас начинался с цитат из книг "Сто суток войны" и "Живые и мертвые" Константина Симонова, его стихов, которые были созвучны сценарию и позволяли прочувствовать всю глубину происходящего. И артисты меня поддерживали, тоже приходили на площадку с историями, которые вычитали в книгах, услышали от кого-то. И благодаря этому, я надеюсь, нам в картине удалось передать частичку этого "мы"».

События разворачиваются в 1944 году. Во время наступления передовой отряд находит на линии фронта раненого бойца: он одет в форму без знаков отличия и помнит лишь своё имя – Егор Петров (Харланчук). После проверки в Особом отделе выясняется, что Петров – майор, разведчик, который после задания разведгруппы вернулся один. Егора назначают командиром инженерно-санитарной роты – в простонародье ее называют «собачьей», потому что в ней служат собаки и их инструкторы. Однако майору предстоит найти общий язык не только со своими четвероногими подчиненными, но и с командиром девичьего взвода инженерно-саперной роты, капитаном Екатериной Голиковой (Разумовская), которая воспринимает появление Егора в штыки. Ситуация еще больше обостряется, когда в расположение батальона прибывает подкрепление в виде взвода летчиц – «Ласточек», капитаном которого является Галина Клюева (Олькина), а затем и полковник Мухин (Башаров). Страшная тайна, которую вынуждена скрывать Катя, сделала ее суровым бойцом, готовым воевать, но не любить. Галя, наоборот, открыта чувствам и искренне хочет помочь Петрову добыть информацию о его прошлом.

В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Карину Разумовскую сериал «привлек, конечно же, работой с собаками – до этого у меня не было подобного опыта. Четвероногих артистов было много и даже по "несколько составов" на одну роль. Безусловная звезда нашего проекта – собака по кличке Маня, которая играла подопечную моей героини. Маня – уникум, прирожденная артистка. В первый свой съемочный день ей нужно было лежать раненой в госпитале. Хозяин сказал ей – болей, и она сделала абсолютно несчастную морду, страдальчески вытянула лапу. Мы все обалдели! Самой сложной для меня была сцена, где необходимо было стрелять в воздух из ППШ: нужно было следить, чтобы рефлекторно не зажмуривать глаза, да и вообще все должно было выглядеть привычным и автоматическим».

Большая часть съемок проходила в Минске и окрестностях – там были построены декорации деревни, окопов, снимались все бои, подрывы танков и мостов. Все аэродромные сцены и сцены с самолетами, включая реальные кадры полетов, были сняты в Могилеве. Также съемки проходили в Ялте и Санкт-Петербурге – парке Сосновка, Петергофе и Кронштадте.

В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Одно время я очень увлекался историей Великой Отечественной войны, с разных сторон ее изучал. И всегда с удовольствием снимался в военных фильмах в память о том, что война – это страшно, и призывом, что это никогда не должно повториться. Погружение в тему войны – испытание для самого себя, а сами съемки в военном фильме – это всегда приближенные к экстремальности сцены. И тут сложных сцен было очень много. Мне пришлось и по водосточной трубе залезать на второй этаж, и научиться на мотоцикле ездить, и зимой около трех часов лежать под завалами в кирпичах после взрыва, и собаку за собой в кабину самолета затаскивать. Я очень мало слышал про службу собак на фронте. Поэтому перед съемками читал много разных историй на эту тему. А уже в процессе разговаривал с кинологами и работал с самими собаками. Это было очень интересно», — вспоминает Павел Харланчук.

Во время работы над сценами заданий, выполняемых боевыми собаками, авторы фильма опирались на кадры военной хроники, фотографии и дневники. Также большую помощь в воссоздании собачьей амуниции оказали кинологи, увлекающиеся историей Великой Отечественной войны. Съемочных смен с собаками было около 20. Байкала играла немецкая овчарка Зара, Алана – малинуа Мкад, Вилму – малинуа Арманда, или по-простому Маня. Маня очень точно чувствовала все задумки режиссера и выполняла все поставленные перед ней задачи с первого раза. Специально для фильма Илья Казанков написал две стилизованные под то время песни, которые фоном звучат из патефона и по радио: марш «Привет тебе от скал Владивостока» и рыбацкую «Качается, плещет на баках соленый рыбацкий баркас…». Обе песни исполнил Марат Башаров.



По словам Башарова, «на любое предложение от Ильи Казанкова – замечательного режиссера и моего хорошего друга – я соглашаюсь, не думая, ибо я верю этому режиссеру, мы понимаем друг друга с полуслова. Мой персонаж – военный, офицер, человек не простой, со своими проблемами. Не положительный. Но и в таком человеке хочется раскрыть его персональные качества, его душу и сердце. И я старался сделать его очень разносторонним. Благодаря Илье мы придумали много интересных вещей, чтобы оправдать поступки моего персонажа, показать, что он умеет любить по-настоящему, по-русски».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Наталья Курилова   7.05.2023 - 11:53
На 9 мая лучше всего смотреть советские военные фильмы. читать далее>>
№ 1
nord   7.05.2023 - 10:49
Должен быть очень интересный фильм. Его обязательно стоит посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Анна БалобановаМарат БашаровВладимир ГостюхинИлья КазанковИгорь КлючниковАндрей ЛёвинЕкатерина ОлькинаКарина РазумовскаяКонстантин СимоновЕкатерина ШумаковаПавел Южаков-Харланчук
фильмы
Живые и мёртвыеКатюша

фотографии >>
В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной фотографии
В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной фотографии
В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной фотографии
В День Победы стартует «Катюша» с Разумовской, Харланчуком и Олькиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Михаил Хлебородов
5 мая ушёл из жизни режиссёр Михаил Хлебородов.

День рождения >>

Вероника Вернадская
Любовь Германова
Сергей Громов
Оксана Дацкая
Леонид Дьячков
Виталий Кузьмин
Даниил Нетребин
Валерий Панков
Фуркат Файзиев
Энн Бакстер
Мацей Закосьцельны
Гари Купер
Трэйси Лордс
Сильвия Попович
Иван Рассимов
Рада Рассимов
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Меньшее зло
драмеди
Россия, 2022
Эпидемия: Вирус-32
фильм ужасов
Уругвай, Аргентина, 2022
Маскерад
мелодрама, триллер
Россия, 2020
Страсти по Матвею
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?