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Любимые персонажи сериала «СашаТаня» вернутся к зрителям 15 мая

7 мая
2023 год

Новости кино >>
7 мая 2023

На ТНТ 15 мая в 20:00 выходит новый сезон семейного ситкома «СашаТаня», который станет уже восьмым по счету. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Любимые персонажи сериала «СашаТаня» вернутся к зрителям 15 мая
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В продолжение сериала Саше и Тане предстоит не только решать кучу бытовых и рабочих проблем, но и готовиться к пополнению. Причем положение Тани отразится буквально на всех: ее беременность заставит работать Комарова, идти на уступки чиновника и спровоцирует скандал в шоу-бизнесе. Тем временем Саша найдет на раскопках старинную вазу, съест отравленный торт, наймет проститутку, чтобы понравиться Тане, отправится в погоню с Геной и потеряет монету ценой пять тысяч евро. А еще услышит признание в любви на большом экране кинотеатра от Миши.

«Мы очень старались, снимались в супернапряженном графике, чтобы и в новом сезоне зритель получал серьезную порцию эндорфинов, и даже больше, чем раньше, это наша сверхзадача! В этом году сериалу исполняется 10 лет, и, если честно, я испытываю гордость за себя и за нашу невероятную команду, потому что все эти годы мы держим высокую планку семейного сериала! Это большая честь – быть кем-то, кто приносит радость», — говорит исполнительница главной роли Валентина Рубцова.



К своим ролям также вернутся Андрей Гайдулян, Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Алина Ланина, Сергей Рудзевич и другие актеры. В новом сезоне, который выйдет аккурат к 10-летию сериала в эфире ТНТ, авторы обещают порадовать зрителя новыми неожиданными ситуациями, в которых окажутся главные герои, звездными камео и развязкой, которая удивит как самих персонажей ситкома, так и преданных фанатов семейства Сергеевых.
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